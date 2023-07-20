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400 млн на кіно: Ткаченко розповів про розтрати Мінкульту

20 липня 2023 22:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
400 млн на кіно: Ткаченко розповів про розтрати Мінкульту
Міністр культури Олександр Ткаченко. Фото: "Слуга народу"
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про розтрати Мінкульту. За його словами, на кіно Україна витратить 400 млн гривень.

Про це Ткаченко повідомив в ефірі "Радіо Свобода".

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За словами Ткаченка, створені кінострічки залишаться у власності держави. При цьому він уточнив, що вже є 50 переможців, і це різні жанри серіалів.

Також Ткаченко повідомив, що на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу під час війни надано понад 500 мільйонів гривень.

"Коли заходить питання про виділення коштів на культуру, у мене такий когнітивний дисонанс. З одного боку, ми маємо захищати та промотувати українську культуру, а з іншого, не виділяти на це державні кошти. Не можна все зробити лише коштом донорів", — сказав він.

Нагадаємо, що канал "Дом" профінансує 53 проєкти, зокрема художні телесеріали та документальні проєкти, від 32 вітчизняних продакшенів. На це піде понад 150 млн грн.

Також варто уточнити, що український телеведучий та актор Юрій Горбунов планує зняти новий серіал більш ніж за 33 млн бюджетних гривень. 18 липня 2023 року було укладено контракт між фірмою шоумена "Прототип продакшн" та ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України".

До кінця 2023 року команда Горбунова має створити серіал "СМТ Інгулець" (робоча назва, вона може змінитися). Послуга містить написання/адаптацію сценаріїв та передбачає частковий технологічний цикл виробництва.

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