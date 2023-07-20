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400 млн на кино: Ткаченко рассказал про растраты Минкульта

20 июля 2023 22:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
400 млн на кино: Ткаченко рассказал про растраты Минкульта
Министр культуры Александр Ткаченко. Фото: "Слуга народа"
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал про растраты Минкульта. По его словам, на кино Украина потратит 400 млн гривен.

Об этом Ткаченко сообщил в эфире "Радио Свобода".

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По словам Ткаченко, созданные киноленты останутся в собственности государства. При этом он уточнил, что уже есть 50 победителей и это разные жанры сериалов.

Также Ткаченко сообщил, что на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа во время войны выделено более 500 миллионов гривен.

"Когда заходит вопрос о выделении средств на культуру, у меня такой когнитивный диссонанс. С одной стороны, мы должны защищать и проматывать украинскую культуру, а с другой, не выделять на это государственные средства. Нельзя все сделать только за счет доноров", — сказал он.

Напомним, что канал "Дом" профинансирует 53 проекта, в том числе художественные телесериалы и документальные проекты, от 32 отечественных продакшенов. На это уйдет более 150 млн грн.

Также стоит уточнить, что украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов планирует снять новый сериал более чем за 33 млн бюджетных гривен. 18 июля 2023 года был заключен контракт между фирмой шоумена "Прототип продакшн" и ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

До конца 2023 года команда Горбунова должна создать сериал "СМТ Ингулец" (рабочее название, оно может измениться). Услуга содержит написание/адаптацию сценариев и предусматривает частичный технологический цикл производства.

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