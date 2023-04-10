Достовірність новин у Telegram

Міністр культури Олександр Ткаченко. Фото: google.com

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що для того, аби перевірити інформацію з Telegram-каналів, українці спершу вмикають спільний телемарафон.

Про це він сказав в ефірі "Єдиних новин".

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За його словами, попри те, що інтерес глядачів до спільного марафону "трохи згасає", показники охоплення таки залишаються високими.

"Безперечно, інтерес публіки трохи згасає. Тим не менш, частка тих людей, хто знає про марафон сягає 95%, частка тих, хто йому довіряє, — 75%, а тих, хто дивиться його час від часу, — 40%. Це все ж таки великі цифри", — сказав міністр.

"Коли люди читають неперевірену інформацію в Telegram, перше, що вони роблять для того, аби переконатися в достовірності, це вмикають марафон. Під час війни це надзвичайно важливий аспект", — додав міністр культури Олександр Ткаченко.

Раніше Олександр Ткаченко казав, що частка телемарафону "Єдині новини" тримається на рівні 13-15% переглядів, оскільки в цілому перегляд телебачення падає. Однак за соціологічними опитуваннями, які проводить НСТУ, рівень довіри до марафону серед глядачів "не просто не падає, а досить високий".

Нагадаємо, Олександр Ткаченко також повідомив, що у Франції офіційно ліквідували російський пропагандистський канал RT France. Суд визнав його банкрутом. Попри санкції, заборону мовлення та, як наслідок, банкрутство, RT France продовжував виробляти контент зі свого бюро в Парижі, який транслювався в африканських франкомовних країнах.