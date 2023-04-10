Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Чтобы проверить достоверность новостей в Telegram, люди включают общий телемарафон, — Ткаченко arrow

Чтобы проверить достоверность новостей в Telegram, люди включают общий телемарафон, — Ткаченко

10 апреля 2023 00:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Достоверность новостей в Telegram
Министр культуры Александр Ткаченко. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что для того, чтобы проверить информацию по Telegram-каналам, украинцы сначала включают общий телемарафон.

Об этом он сказал в эфире "Единых новостей".

Читайте также:

По его словам, несмотря на то, что интерес зрителей к общему марафону " немного угасает ", показатели охвата остаются высокими.

"Безусловно, интерес публики немного угасает. Тем не менее, доля тех людей, кто знает о марафоне достигает 95%, доля доверяющих ему — 75%, а тех, кто смотрит его время от времени, — 40%. Это все же большие цифры", — сказал министр.

 

"Когда люди читают непроверенную информацию в Telegram, первое, что они делают для того, чтобы убедиться в достоверности, это включают марафон. Во время войны это очень важный аспект", — добавил министр культуры Александр Ткаченко.

Ранее Александр Ткаченко говорил, что доля телемарафона "Единые новости" держится на уровне 13-15% просмотров, поскольку в целом телевидение падает. Однако по социологическим опросам, проводимым НСТУ, уровень доверия к марафону среди зрителей "не просто не падает, а достаточно высок".

Напомним, Александр Ткаченко также сообщил, что во Франции официально ликвидирован российский пропагандистский канал RT France. Суд признал его банкротом. Несмотря на санкции, запрет вещания и, как следствие, банкротство, RT France продолжал производить контент из своего бюро в Париже, транслировавшегося в африканских франкоязычных странах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB