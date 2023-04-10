Достоверность новостей в Telegram

Министр культуры Александр Ткаченко. Фото: google.com

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что для того, чтобы проверить информацию по Telegram-каналам, украинцы сначала включают общий телемарафон.

Об этом он сказал в эфире "Единых новостей".

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По его словам, несмотря на то, что интерес зрителей к общему марафону " немного угасает ", показатели охвата остаются высокими.

"Безусловно, интерес публики немного угасает. Тем не менее, доля тех людей, кто знает о марафоне достигает 95%, доля доверяющих ему — 75%, а тех, кто смотрит его время от времени, — 40%. Это все же большие цифры", — сказал министр.

"Когда люди читают непроверенную информацию в Telegram, первое, что они делают для того, чтобы убедиться в достоверности, это включают марафон. Во время войны это очень важный аспект", — добавил министр культуры Александр Ткаченко.

Ранее Александр Ткаченко говорил, что доля телемарафона "Единые новости" держится на уровне 13-15% просмотров, поскольку в целом телевидение падает. Однако по социологическим опросам, проводимым НСТУ, уровень доверия к марафону среди зрителей "не просто не падает, а достаточно высок".

Напомним, Александр Ткаченко также сообщил, что во Франции официально ликвидирован российский пропагандистский канал RT France. Суд признал его банкротом. Несмотря на санкции, запрет вещания и, как следствие, банкротство, RT France продолжал производить контент из своего бюро в Париже, транслировавшегося в африканских франкоязычных странах.