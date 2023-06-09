Чоловіка звільнили від мобілізації через релігійні переконання — рішення суду

Розгляд судової справи. Фото: vna.court.gov.ua

Представника християнської спільноти "Церква адвентистів сьомого дня" звинувачували в ухиленні від призову. Проте суд визнав чоловіка невинним та зняв обвинувачення.

Вирок виніс Кременецький районний суд Тернопільської області від 5 червня. Чому українця виправдали, розповідаємо далі в матеріалі.

Читайте також:

Що відомо про фігуранта справи

Чоловік народився в м. Щастя, що на Луганщині. Після початку повномасштабного вторгнення, був зареєстрований на Кременеччині як внутрішньо переміщена особа. Там же отримав повістку.

Раніше працював в органах МВС та через релігійні переконання залишив попередню роботу. Відомо, що парафіянином Церкви адвентистів сьомого дня став ще 2002 року.

Стояв на військовому обліку як військовозобов'язаний

За матеріалами справи, обвинувачений перебував на військовому обліку. А згідно з довідкою від 21.07.2022 року був придатним до військової служби. Тож відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не мав права на відстрочку.

Як вказано в обвинувальному акті, 9 вересня громадянин особисто отримав повістку з вимогою прибути через два дні до ТЦК та СП для відправки у складі команди для проходження військової служби у ЗСУ, але не з`явився без поважних причин. І не повідомляв про них до грудня.

Вказані дії орган досудового розслідування кваліфікував за ст. 336 КК України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Які докази надав обвинувачений суду

Чоловік приніс до суду свідоцтво про водне хрещення, яке відбулося 2002 році у Лисичанську, Луганська область. Цей обряд, за словами обвинуваченого, підтверджує приналежність до релігійної організації "Церква адвентистів сьомого дня".

Також обвинувачений надав довідку, завірену пастором Церкви адвентистів сьомого дня про те, що обвинувачений дійсно є членом цієї релігійної організації.

Крім того, помічник пастора в суді дав свідчення, що парафіян церкви закликають не брати участь у бойових діях. Але разом з тим Церква бере активну участь у захисті держави та людей не військовими методами, що проявляється через волонтерство, медичну та соціальну допомогу.

Сторона захисту використала у вигляді доказу постанову Кабінету міністрів №2066 від 10 листопада 1999 року, якою затверджено Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Серед них є Церква адвентистів сьомого дня.

Таким чином представники цієї церкви мають право на заміну військової служби альтернативною (невійськовою) службою.

Рішення суду. Фото: google.com

Рішення суду

У підсумку суд дійшов висновків: обвинувачений не ухилявся від мобілізації. Навпаки — висловив готовність пройти альтернативну (невійськову) службу, зокрема, громадські роботи.

"Подання заяви про заміну виконання військового обов`язку невійськовою службою не може розцінюватися, як ухилення від призову під час мобілізації", — вважає суд.

Хто такі адвентисти сьомого дня

Церква адвентистів сьомого дня — християнська протестантська конфесія, яка визнає Біблію беззаперечною істиною, базується на виконанні Десяти Божих заповідей, (зокрема буквальному дотриманні заповіді про суботу) та вірі у близьке Друге пришестя Ісуса Христа.

Адвентисти ходять до церкви та проводять щотижневу службу щосуботи. Їх церковне служіння має євангельський формат, де проповідь служить головною подією на церемонії. Вони вірять у хрещення зануренням та не приймають хрещення шляхом дощування, заперечують хрещення немовлят.

Нагадаємо, ми писали, що робити військовозобов'язаним, яким віра не дозволяє брати зброю до рук та чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання.

Раніше ми розповідали, як військовослужбовцю перевестися в інший підрозділ ЗСУ.

Також ми повідомляли, як відбувається мобілізація офіцерів запасу 2023 року.