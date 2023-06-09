Мужчину освободили от мобилизации по религиозным убеждениям — решение суда

Разбирательство судебного дела. Фото: vna.court.gov.ua

Представителя христианского сообщества "Церковь адвентистов седьмого дня" обвиняли в уклонении от призыва. Однако суд признал мужчину невиновным и снял обвинение.

Приговор вынес Кременецкий районный суд Тернопольской области от 5 июня. Почему украинца оправдали, рассказываем дальше в материале.

Читайте также:

Что известно о фигуранте дела

Мужчина родился в г. Щастя на Луганщине. После начала полномасштабного вторжения, был зарегистрирован в Кременецкой области как внутренне перемещенное лицо. Там же получил повестку.

Ранее работал в органах МВД и по религиозным убеждениям оставил работу. Известно, что прихожанином Церкви адвентистов седьмого дня стал еще в 2002 году.

Стоял на военном учете как военнообязанный

По материалам дела обвиняемый состоял на военном учете. А согласно справке от 21.07.2022 года пригодился к военной службе. Поэтому согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не имел права на отсрочку.

Как указано в обвинительном акте, 9 сентября гражданин лично получил повестку с требованием прибыть через два дня в ТЦК и СП для отправки в составе команды для прохождения военной службы в ВСУ, но не явился без уважительных причин. И не сообщал о них до декабря.

Указанные действия орган досудебного расследования квалифицировал по ст. 336 УК Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Какие доказательства предоставил обвиняемый суду

Мужчина принес в суд свидетельство о водном крещении, которое состоялось в 2002 году в Лисичанске, Луганской области. Этот обряд, по словам обвиняемого, подтверждает принадлежность к религиозной организации "Церковь адвентистов седьмого дня".

Также обвиняемый предоставил справку, заверенную пастором Церкви адвентистов седьмого дня о том, что обвиняемый действительно является членом этой религиозной организации.

Кроме того, помощник пастора в суде дал показания, что прихожане церкви призывают не участвовать в боевых действиях. Но вместе с тем Церковь активно участвует в защите государства и людей не военными методами, что проявляется через волонтерство, медицинскую и социальную помощь.

Сторона защиты использовала в виде доказательства постановление Кабинета министров №2066 от 10 ноября 1999 года, которым утвержден Перечень религиозных организаций, вероучение которых не допускает пользование оружием. Среди них есть Церковь адвентистов седьмого дня.

Таким образом, представители этой церкви имеют право на замену военной службы альтернативной (невоенной) службой.

Решение суда. Фото: google.com

Решение суда

В итоге суд пришел к выводам: обвиняемый не уклонялся от мобилизации. Напротив, выразил готовность пройти альтернативную (невоенную) службу, в частности, общественные работы.

"Подача заявления о замене исполнения воинского долга невоенной службой не может расцениваться как уклонение от призыва во время мобилизации", — считает суд.

Кто такие адвентисты седьмого дня

Церковь адвентистов седьмого дня — христианская протестантская конфессия, которая признает Библию безоговорочной истиной, базируется на выполнении Десяти Божьих заповедей (в том числе буквальном соблюдении заповеди о субботе) и вере в близкое Второе пришествие Иисуса Христа.

Адвентисты ходят в церковь и проводят еженедельную службу по субботам. Их церковное служение имеет евангельский формат, где проповедь служит главным событием церемонии. Они верят в крещение погружением и не принимают крещение путем дождевания, отрицают крещение младенцев.

Напомним, мы писали, что делать военнообязанным, которым вера не позволяет брать оружие в руки и можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям.

Раньше мы рассказывали, как военнослужащему перевестись в другое подразделение ВСУ.

Также мы сообщали, как проходит мобилизация офицеров запаса 2023 года.