Адвокат розповів, що робити студентам при отриманні повістки

Українські військові зі зброєю. Фото: Генштаб

В Україні вже понад рік триває загальна мобілізація. Повістки вручають військовозобов'язаним чоловікам від 18 до 60 років. Адвокат Ростислав Кравець розповів, що потрібно робити студентам, коли їм видали повістку.

Про це повідомляє ТСН.

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Студентам, асистентам-стажистам, докторантам та аспірантам, які навчаються на денній чи дуальній формах, не повинні видавати повістки, однак такі випадки трапляються. Людина, яка навчається, може мобілізуватися лише добровільно. При цьому відстрочка служби не поширюється на заочників.

Нещодавно студент четвертого курсу денної форми навчання харківського вишу подав до суду через те, що його мобілізували, попри відстрочку на період навчання.

"При цьому студент повідомляв, що він навчається на денній формі навчання. Однак зараз ми бачимо, що центр комплектації говорить, що вони нібито нічого не знали, і ніяким чином ніхто й нічого не повідомив. В цьому дуже велика проблема. Є питання до самого керівництва і посадових осіб цього центру комплектації, що вони це не перевірили, не дивлячись на те, що ця особа не досягла 27 років", — каже Кравець.

Рапорт про звільнення з військової служби не був розглянутий командуванням. Суд визнав наказ командира військової частини протиправним та скасував його.

Адвокат розповів, що у разі, якщо студент отримав повістку, йому необхідно відразу надати військкомату письмову заяву на відстрочення від мобілізації і додати до неї копії документів, що підтверджують його навчання за денною формою у вищому навчальному закладу.

"Трапляються випадки, коли військкомати не приймають ніяких заяв, тому краще направити таку заяву офіційним листом з описом на адресу цього центру комплектації. Подати заяву з проханням дати відстрочку і докласти до неї безпосередньо підтвердження того, що особа навчається у вищому навчальному закладі за денною формою", — каже адвокат.

Нагадаємо, на Харківщині студент денної форми отримав повістку. На засіданні суд став на бік військкомату і дозволив мобілізувати юнака.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів змінив правила оповіщення військовозобов’язаних в Україні. Зокрема, повістки відтепер можна буде роздавати не за місцем перебування громадян на військовому обліку.