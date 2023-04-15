Адвокат рассказал, что делать студентам при получении повестки

Украинские военные с оружием. Фото: Генштаб

В Украине уже более года идет общая мобилизация. Повестки вручают военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет. Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что нужно делать студентам, когда им выдали повестку.

Об этом сообщает ТСН.

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Студентам, ассистентам-стажерам, докторантам и аспирантам, которые учатся на дневной или дуальной формах, не должны выдавать повестки, однако такие случаи бывают. Человек, который учится, может мобилизоваться только добровольно. При этом отсрочка службы не распространяется на заочников.

Недавно студент четвертого курса дневной формы обучения харьковского вуза подал в суд из-за того, что его мобилизовали, несмотря на отсрочку на период обучения.

"При этом студент сообщал, что он учится на дневной форме обучения. Однако сейчас мы видим, что центр комплектации говорит, что они якобы ничего не знали, и никоим образом никто и ничего не сообщил. В этом очень большая проблема. Есть вопросы до самого руководства и должностных лиц этого центра комплектации, что они это не проверили, несмотря на то, что этот человек не достиг 27 лет", — говорит Кравец.

Рапорт об уходе с военной службы не был рассмотрен командованием. Суд признал приказ командира воинской части противоправным и отменил его.

Адвокат рассказал, что в случае, если студент получил повестку, ему необходимо сразу предоставить военкомату письменное заявление на отсрочку от мобилизации и приложить к нему копии документов, подтверждающих его обучение на дневной форме в высшем учебном заведении.

"Случаются случаи, когда военкоматы не принимают никаких заявлений, поэтому лучше направить такое заявление официальным письмом с описанием в адрес этого центра комплектации. Подать заявление с просьбой дать отсрочку и приложить непосредственно подтверждение того, что лицо учится в высшем учебном заведении на дневной форме", — говорит адвокат.

Напомним, в Харьковской области студент дневной формы получил повестку. На заседании суд принял сторону военкомата и разрешил мобилизовать парня.

Также мы писали, что Кабинет Министров изменил правила оповещения военнообязанных в Украине. В частности, повестки теперь можно будет раздавать не по месту пребывания граждан на военном учете.