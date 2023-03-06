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Активісти та медіа вимагають прозорості та доступу до публічної інформації: держреєстри досі закриті

6 березня 2023 13:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Відкриті дані є ефективною складовою протистояння агресору
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські громадські організації та медіа вимагають від влади відкрити державні реєстри та відновити доступ до публічної інформації. Основним обґрунтуванням цього стали міркування безпеки, хоча аналіз свідчить, що не для всіх даних підходить таке пояснення.

Про це повідомляє "Рух Чесно". 

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Деталі

Заявники нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення рф низка державних інституцій України приховали частину публічної інформації. 

Вони вважають, що така політика погіршила прозорість роботи державних органів та органів місцевого самоврядування, а громадяни втратили оперативний доступ до відкритих даних. За їхніми словами, закриття державних реєстрів та відсутність доступу до суспільно важливих даних призводить до корупції та втрати довіри до ключових державних інституцій. 

"В умовах війни це має руйнівні наслідки, адже війна не стала перепоною для корупції, а закритість публічної інформації створила підґрунтя для її поширення. Тому ми бачимо за останній час низку антикорупційних розслідувань, які викривають зловживання політиків та чиновників на найвищому рівні", — йдеться у заяві.

Заявники наголошують, що внаслідок закриття доступу до даних працівники ЗМІ проводять розслідування корупційних діянь через свої джерела інформації. 

"Тотальна закритість може скласти враження у суспільстві, що ці розслідування проводяться в умовах закритості, що корупцію може покривати як парламент, так і керівництво Уряду, оскільки саме ці органи влади впливають на політики щодо доступу до даних", — йдеться у заяві.

За словами авторів, лише у деяких та чітко визначених випадках обмеження доступу до інформації може бути виправданим під час війни. 

Вони зазначили, що відкриті дані є ефективною складовою протистояння агресору, важливим чинником, який не послаблює, а, навпаки, посилює та зміцнює роботу наших органів як організаційно-управлінських структур.

"Саме завдяки відкритим даним громадяни можуть якісно аналізувати ситуацію в країні та громадах, вносити оперативні зміни в ухвалення рішень і підвищити прозорість, підзвітність та ефективність державних органів та органів місцевого самоврядування навіть в умовах воєнного стану", — наголосили автори.

У заяві йдеться, що доступ до відкритих реєстрів та баз даних для приватного сектору є критично важливим з точки зору перевірки доброчесності підрядників, клієнтів, партнерів та потенційних працівників, а отже — гарантією безпеки та економічної стабільності як конкретної компанії, так і держави в цілому.

"Крім того, підприємці мають змогу активніше долучатися до антикорупційного моніторингу і контролю дій влади, а також допомагати з реалізацією санкційної політики у боротьбі з державою-терористом. Відкриті дані допомагають економити кошти платників податків, розвивати бізнес-середовище та попереджають корупцію", — зазначили заявники.

Вони заявили, що держава повинна відновити:

  • декларування для контролю доходів політиків та чиновників й співставлення їхнього рівня життя з отриманими коштами;
  • звітування для партій за отримане державне фінансування;
  • повноту інформації про роботу народних депутатів на сайті ВРУ та про діяльність парламентських комітетів;
  • відновити доступ до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та інших реєстрів Міністерства юстиції України з урахуванням законних обмежень та обґрунтуванням неможливості оприлюднення;
  • посилити  контроль за дотриманням Закону "Про доступ до публічної інформації", оскільки низка органів влади та органів місцевого самоврядування зловживають воєнним станом і не надають інформацію громадянам;
  • відновити доступ до тієї частини інформації у судовому реєстрі, яка була прихована всупереч Закону "Про доступ до судових рішень";
  • реєстр арештованих активів, що адмініструється АРМА;
  • аукціони на Prozorro та оприлюднення угод закупівель;
  • розпочати роботу з оприлюднення розпорядниками публічної інформації у формі відкритих даних згідно з Постановою #835, а у випадку неможливості оприлюднення даних, оприлюднювати результати трискладового тесту з обґрунтуванням неможливості оприлюднювати дані.

Нагадаємо, в Україні більша частина інформації, яка необхідна для роботи бізнесу, досі залишається недоступною. Такі реєстри закриті з початку повномасштабного вторгнення росії.

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