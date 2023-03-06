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Активисты и медиа требуют прозрачности и доступ к публичной информации: госреестры до сих пор закрыты

6 марта 2023 13:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Открытые данные являются эффективной составляющей противостояния агрессору
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские общественные организации и медиа требуют от властей открыть государственные реестры и восстановить доступ к публичной информации. Основным обоснованием этого стали соображения безопасности, хотя анализ показывает, что не для всех данных подходит такое объяснение.

Об этом сообщает "Движение Честно".

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Подробности

Заявители напомнили, что после начала полномасштабного вторжения рф ряд государственных институтов Украины скрыли часть публичной информации.

Они считают, что такая политика ухудшила прозрачность работы государственных органов и органов местного самоуправления, а граждане лишились оперативного доступа к открытым данным. По их словам, закрытие государственных реестров и отсутствие доступа к общественно важным данным приводит к коррупции и потере доверия к ключевым государственным институтам.

"В условиях войны это имеет разрушительные последствия, ведь война не стала преградой для коррупции, а закрытость публичной информации создала основу для ее распространения. Поэтому мы видим за последнее время ряд антикоррупционных расследований, изобличающих злоупотребление политиков и чиновников на самом высоком уровне", — говорится в заявлении.

Заявители подчеркивают, что в результате закрытия доступа к данным работники СМИ проводят расследование коррупционных действий через свои источники информации.

"Тотальная закрытость может создать впечатление в обществе, что эти расследования проводятся в условиях закрытости, что коррупцию может покрывать как парламент, так и руководство правительства, поскольку именно эти органы власти влияют на политики по доступу к данным", — говорится в заявлении.

По словам авторов, только в некоторых и четко определенных случаях ограничение доступа к информации может быть оправдано во время войны.

Они отметили, что открытые данные являются эффективной составляющей противостояния агрессору, важным не ослабляющим фактором, а, наоборот, усиливающим и укрепляющим работу наших органов как организационно-управленческих структур.

"Именно благодаря открытым данным граждане могут качественно анализировать ситуацию в стране и общинах, вносить оперативные изменения в принятие решений и повысить прозрачность, подотчетность и эффективность государственных органов и органов местного самоуправления даже в условиях военного положения", — подчеркнули авторы.

В заявлении говорится, что доступ к открытым реестрам и базам данных для частного сектора критически важен с точки зрения проверки добродетели подрядчиков, клиентов, партнеров и потенциальных работников, а следовательно — гарантией безопасности и экономической стабильности как конкретной компании, так и государства в целом.

"Кроме того, предприниматели могут активнее приобщаться к антикоррупционному мониторингу и контролю действий властей, а также помогать с реализацией санкционной политики в борьбе с государством-террористом. Открытые данные помогают экономить средства налогоплательщиков, развивать бизнес-сферу и предупреждают коррупцию", — отметили заявители.

Они заявили, что государство должно восстановить:

  • декларирование для контроля доходов политиков и чиновников и сопоставление их уровня с полученными средствами;
  • отчетность для партий за полученное государственное финансирование;
  • полноту информации о работе народных депутатов на сайте ВРУ и о деятельности парламентских комитетов;
  • восстановить доступ к Единому реестру юридических лиц и физических лиц предпринимателей и другим реестрам Министерства юстиции Украины с учетом законных ограничений и обоснованием невозможности обнародования;
  • усилить контроль за соблюдением Закона "О доступе к публичной информации", поскольку ряд органов власти и органов местного самоуправления злоупотребляют военным положением и не предоставляют информацию гражданам;
  • восстановить доступ к той части информации в судебном реестре, которая была скрыта вопреки Закону "О доступе к судебным решениям";
  • реестр арестованных активов, администрируемый АРМА;
  • аукционы на Prozorro и обнародование сделок закупок;
  • начать работу по обнародованию распорядителями публичной информации в форме открытых данных согласно Постановлению #835, а в случае невозможности обнародования данных, обнародовать результаты трехсложного теста с обоснованием невозможности обнародовать данные.

Напомним, в Украине большая часть информации, которая необходима для работы бизнеса, до сих пор остается недоступной. Такие реестры закрыты с начала полномасштабного вторжения россии.

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