Активістку УПЦ МП Вікторію Кохановську викликали на допит у СБУ

Активістка Вікторія Кохановська є відомим провокатором. Фото: google.com

Служба безпеки України викликала на допит Вікторію Кохановську — активістку УПЦ Московського патріархату після того, як вона опублікувала провокаційне відео, в якому звинуватила українську владу і закликала вірян "боротися за свої права". Кохановська була викликана як свідок у кримінальній справі.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Кохановську викликали на допит

Наступного дня після публікації відео, Кохановську посадили в автомобіль у супроводі правоохоронців і відвезли на допит в управління СБУ в місті Київ. Вона закликала свою аудиторію відстоювати своє віросповідання та не думати про матеріальні блага, а також обурилася, що УПЦ МП звинуватили у загрозі національній безпеці, тоді як вона вважає, що національну безпеку порушують "чиновники, які розмахують прапорами".

Що відомо про Коханівську

Вікторія Кохановська — досить відомий провокатор, який під виглядом правозахисника влаштовує скандали щодо вірян ПЦУ та "спамить" правоохоронців безпідставними заявами про нібито "утиск прав" московської церкви.

В Україні триває боротьба за українську церкву та відокремлення її від впливу Московського патріархату. Водночас уряд країни бореться з провокаційними діями та дезінформацією, спрямованими на підрив національної безпеки та міжконфесійної гармонії.

Нагадаємо, що Українська православна церква (МП) отримала повідомлення, в якому зазначається, що з 29 березня з нею розривають договір про оренду Нижньої Лаври.

Своєю чергою, в Мінкульті підтвердили про надсилання релігійній організації листа-попередження від керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Додамо, в пресслужбі Православної церкви України наголошували, що усі монахи Києво-Печерської лаври, які відкинуть владу москви, можуть залишитися у Лаврі й продовжити своє служіння. Мета ПЦУ — не вигнати усіх з цього монастиря, а очистити його від омани "русского міра".