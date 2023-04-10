Активистку УПЦ МП Викторию Кохановскую вызвали на допрос в СБУ

Активистка Виктория Кохановская является известным провокатором. Фото: google.com

Служба безопасности Украины вызвала на допрос Викторию Кохановскую — активистку УПЦ Московского патриархата, после того, как она опубликовала провокационное видео, в котором обвинила украинскую власть и призвала верующих "бороться за свои права". Кохановская была вызвана в качестве свидетеля по уголовному делу.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Кохановскую вызвали на допрос

На следующий день после публикации видео, Кохановская была посажена в автомобиль в сопровождении правоохранителей и увезена на допрос в управление СБУ в городе Киев. Она призвала свою аудиторию отстаивать свое вероисповедание и не думать о материальных благах, а также возмутилась, что УПЦ МП обвинили в угрозе национальной безопасности, в то время как она считает, что национальную безопасность нарушают "чиновники, которые размахивают флагами".

Что известно про Кохановскую

Виктория Кохановская — довольно известный провокатор, который под видом правозащитника устраивает скандалы в отношении верующих ПЦУ и "спамит" правоохранителей безосновательными заявлениями о якобы "ущемлении прав" московской церкви.

В Украине продолжается борьба за украинскую церковь и отделение ее от влияния Московского патриархата. Вместе с этим правительство страны борется с провокационными действиями и дезинформацией, направленными на подрыв национальной безопасности и межконфессиональной гармонии.

Напомним, что Украинская православная церковь (МП) получила сообщение, в котором говорится, что с 29 марта с ней расторгают договор об аренде Нижней Лавры.

В свою очередь, в Минкульте подтвердили о направлении религиозной организации письмо-предупреждение от руководства Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Добавим, в пресс-службе Православной церкви Украины отмечали, что все монахи Киево-Печерской лавры, которые отвергнут власть москвы, могут остаться в Лавре и продолжить свое служение. Цель ПЦУ — не выгнать всех из этого монастыря, а очистить его от заблуждения "русского мира".