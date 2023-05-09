Акциз на солодкі напої: у МОЗ пояснили, чому це важливо

Дівчина п'є газовані напої. Фото: колаж Новини.LIVE

Міністерство охорони здоров'я України наполягають на запровадженні акциз на солодкі газовані напої. Там стверджують, що постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до розвитку діабету, появи надмірної ваги та ожиріння, адже в літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру.

Про це йдеться на урядовому порталі.

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За словами заступника міністра охорони здоров'я та головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, Україна потерпає від тягаря неінфекційних захворювань. Вони залишаються основною причиною втрати працездатності та причиною набутих проблем зі здоров’ям.

Водночас він стверджує, що більшості таких хвороб можна запобігти, змінивши щоденні звички і обравши більш здоровий спосіб життя.

"Податки на вживання доданого цукру чи різні види обмежень діють у 107 країнах світу. Це світова практика, яку всебічно підтримує ВООЗ. І МОЗ підтримує її. Адже маємо дбати про найдорожче — здоров’я наших громадян", — сказав Кузін.

Заступник міністра здоров'я розповів про країни, де податок на солодкі мінеральні та газовані води зменшував кількість хворих на діабет та серцево-судинні захворювання, ожиріння.

"Наприклад, у Мексиці податок призвів до зменшення на 39% кількості дітей, які страждають від ожиріння. А у Великій Британії податок змусив виробників зменшити рівень цукру в солодкій газованій воді вдвічі, щоб не сплачувати додаткові кошти до бюджету", — навів приклад Кузін.

Законопроєкт у Верховній Раді

Зазначається, що наразі у Верховній Раді України зареєстровані два законопроєкти: № 9032-1 і № 9033-1.

Перший через зміни до Податкового кодексу запроваджує ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин в обсязі 0,1 євро (4 грн) на один літр напою (у Бельгії такий податок становить 0,53 євро, у Польщі – 0,19 євро).

Другий — визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на реалізацію програм із запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах, ініційовану першою леді Оленою Зеленською.

Нагадаємо, нещодавно медики розповіли про те, яку серйозну небезпеку несуть солодкі газовані напої для здоров’я людини. Фахівці провели важливе дослідження, в результаті якого виявили, як такі напої впливають на організм людини під час їх вживання.