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Акциз на сладкие напитки: в Минздраве объяснили, почему это важно

9 мая 2023 19:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Акциз на сладкие напитки: в Минздраве объяснили, почему это важно
Отдел с газировкой в супермаркете. Фото: Unsplash
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министерство здравоохранения Украины настаивают на введении акциза на сладкие газированные напитки. Там утверждают, что постоянное употребление сладких газированных напитков приводит к развитию диабета, появлению лишнего веса и ожирения, ведь в литре такого напитка часто содержится больше суточной нормы сахара.

Об этом говорится на правительственном портале.

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Почему важно ввести акциз на сладкие газированные напитки

По словам заместителя министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, Украина страдает от тяжести неинфекционных заболеваний. Они остаются основной причиной потери трудоспособности и причиной полученных проблем со здоровьем.

В то же время он утверждает, что большинство таких болезней можно предотвратить, изменив ежедневные привычки и выбрав более здоровый образ жизни.

"Налоги на употребление добавленного сахара или разные виды ограничений действуют в 107 странах мира. Это мировая практика, которую всесторонне поддерживает ВОЗ. И Минздрав поддерживает ее. Ведь должны заботиться о самом дорогом — здоровье наших граждан", — сказал Кузин.

Заместитель министра здоровья рассказал о странах, где налог на сладкие минеральные и газированные воды уменьшал количество больных диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением.

"Например, в Мексике налог привел к уменьшению на 39% количества детей, страдающих ожирением. А в Великобритании налог заставил производителей снизить уровень сахара в сладкой газировке вдвое, чтобы не платить дополнительные средства в бюджет", — привел пример Кузин.

Законопроект в Верховной Раде

Отмечается, что в настоящее время в Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта: № 9032-1 и № 9033-1.

Первый из-за изменений в Налоговый кодекс вводит ставку налога на минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ в объеме 0,1 евро (4 грн) на литр напитка (в Бельгии такой налог составляет 0,53 евро, в Польше – 0,19 евро).

Второй — определяет, что полученные от уплаты налога средства планируют направить на реализацию программ по предотвращению неинфекционных заболеваний и лечению от них, а также на поддержку программы детского питания в школах, инициированную первой леди Еленой Зеленской.

Напомним, недавно медики рассказали о том, какую серьезную опасность представляют сладкие газированные напитки для здоровья человека. Специалисты провели важное исследование, в результате которого обнаружили, как такие напитки влияют на организм человека при их употреблении.

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