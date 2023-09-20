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Албанія підтримує набуття Україною членства в НАТО

20 вересня 2023 21:13
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Албанія підтримує набуття Україною членства в НАТО
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама та президент України Володимир Зеленський. Фото: Facebook Ігоря Жовкви
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Албанія, яка не так давно скасувала безвіз громадянам Росії, продовжує підтримувати Україну на міжнародній арені. На цей раз Республіка підтримала здобуття нашою країною членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

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Декларацію підписано

За повідмоленням держдіяча, сьогодні в Нью-Йорку Володимир Зеленський та прем'єр — міністр Албанії Еді Рама підписали Спільну декларацію щодо Євроатлантичної інтеграції України.

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Зеленський та Рама в Нью-Йорку. Фото: Facebook Ігоря Жовкви

"Албанія підтримує набуття Україною членства в НАТО і залишається повністю відданою підтримці України на її шляху до повної євроатлантичної інтеграції", — заявив Жовква.

У декларації албанська сторона засвідчила готовність надавати Україні політичну, військову, технічну, оборонну та гуманітарну підтримку в рамках двостороннього та міжнародного співробітництва. Ба більше, албанський прем'єр офіційно оголосив про готовність Албанії приєднатися до Спільної декларації країн G7 про підтримку України щодо надання гарантій безпеки.

"Республіка Албанія визнає, що безпека України має велике значення для країн — членів та Альянсу, а також зобов'язується брати участь у відновленні України після війни. Так Албанія стає 29-ою країною у цьому переліку союзників України!", — написав Жовква у Facebook.

Нагадаємо, що перед зустріччю український президент проводив телефонну розмову з Еді Рамою. А під час візиту до України албанський політик та прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович відвідали Ірпінь та Бородянку, де вшанували пам'ять закатованих російською армією людей.

 

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