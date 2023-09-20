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Албания поддерживает получение Украиной членства в НАТО

20 сентября 2023 21:13
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Албания поддерживает получение Украиной членства в НАТО
Премьер-министр Албании Эди Рама и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Facebook Игоря Жовквы
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Албания, недавно отменившая безвиз гражданам России, продолжает поддерживать Украину на международной арене. В этот раз Республика поддержала обретение нашей страной членства в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

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Декларация подписана


По сообщению госдеятеля, сегодня в Нью-Йорке Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама подписали Совместную декларацию о Евроатлантической интеграции Украины.

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Зеленский и Рама в Нью-Йорке. Фото: Facebook Ігоря Жовквы

"Албания поддерживает обретение Украиной членства в НАТО и остается полностью приверженной поддержке Украины на её пути к полной евроатлантической интеграции", — заявил Жовква.

В декларации албанская сторона подтвердила готовность оказывать Украине политическую, военную, техническую, оборонную и гуманитарную поддержку в рамках двустороннего и международного сотрудничества. Более того, албанский премьер официально объявил о готовности Албании присоединиться к Совместной декларации стран G7 о поддержке Украины по предоставлению гарантий безопасности.

"Республика Албания признаёт, что безопасность Украины имеет большое значение для стран — членов и Альянса, а также обязуется участвовать в восстановлении Украины после войны. Так Албания становится 29-й страной в этом перечне союзников Украины!", — написал Жовква в Facebook.

Напомним, что перед встречей украинский президент проводил телефонный разговор с Эди Рамой. А во время визита в Украину албанский политик и премьер-министр Черногории Дритан Абазович посетили Ирпень и Бородянку, где почтили память замученных российской армией людей.

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