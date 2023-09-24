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Аліна Михайлова показала квартиру в Донецькій області, яку здають для бійців ЗСУ

24 вересня 2023 09:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Аліна Михайлова показала квартиру в Донецькій області, яку здають для бійців ЗСУ
Умови в квартирі, яку здають бійцям ЗСУ. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Наречена загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла та Керівниця медслужби "Вовків Да Вінчі" Аліна Михайлова показала квартиру в Донецькій області, яку здають для бійців ЗСУ. Місцеві просять за неї 17 тисяч гривень на місяць.

Відео Аліна Михайлова опублікувала у соцмережі X.

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На відео можна побачити погані умови в помешканні. На кухні відсутній навіть стіл. Замість ліжка місцеві пропонують бійцям ЗСУ поспати на матрацах. У квартирі мало меблів, які необхідні для комфортного життя.

"Ціна цієї конури — 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень + комунальні. Я не буду коментувати це хоч якось, бо слів тут адекватних нема", — написала Михайлова.

Нагадаємо, в Україні за останній місяць зросла вартість оренди квартир. Зокрема, у Києві ціни на однокімнатне житло підскочили на 18%.

Також ми писали, що керівниця медичної служби механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова заявила, що її покоління від часів Революції Гідності перебуває в постійній боротьбі. Багато героїв, що були "біля джерел" загинули, їх треба пам'ятати, але також не варто забувати й тих, хто перебіг на іншу сторону "замолювати гріхи".

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