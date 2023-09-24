Умови в квартирі, яку здають бійцям ЗСУ. Фото: скриншот з відео

Наречена загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла та Керівниця медслужби "Вовків Да Вінчі" Аліна Михайлова показала квартиру в Донецькій області, яку здають для бійців ЗСУ. Місцеві просять за неї 17 тисяч гривень на місяць.

Відео Аліна Михайлова опублікувала у соцмережі X.

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На відео можна побачити погані умови в помешканні. На кухні відсутній навіть стіл. Замість ліжка місцеві пропонують бійцям ЗСУ поспати на матрацах. У квартирі мало меблів, які необхідні для комфортного життя.

"Ціна цієї конури — 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень + комунальні. Я не буду коментувати це хоч якось, бо слів тут адекватних нема", — написала Михайлова.

Донецька область

Місцеві здають свої квартири військовим



Ціна цієї конури - 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень + комунальні



Я не буду коментувати це хоч якось бо слів тут адекватних нема pic.twitter.com/nAFM1PU9Kl — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) September 23, 2023

Нагадаємо, в Україні за останній місяць зросла вартість оренди квартир. Зокрема, у Києві ціни на однокімнатне житло підскочили на 18%.

Також ми писали, що керівниця медичної служби механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова заявила, що її покоління від часів Революції Гідності перебуває в постійній боротьбі. Багато героїв, що були "біля джерел" загинули, їх треба пам'ятати, але також не варто забувати й тих, хто перебіг на іншу сторону "замолювати гріхи".