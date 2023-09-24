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Алина Михайлова показала квартиру в Донецкой области, которую сдают для бойцов ВСУ

24 сентября 2023 09:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Алина Михайлова показала квартиру в Донецкой области, которую сдают для бойцов ВСУ
Условия в квартире, которую сдают бойцам ВСУ. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Невеста погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло и руководитель медслужбы "Волков Да Винчи" Алина Михайлова показала квартиру в Донецкой области, которую сдают для бойцов ВСУ. Местные просят за нее 17 тысяч гривен в месяц.

Видео Алина Михайлова опубликовала в соцсети X.

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На видео можно увидеть плохие условия в квартире. На кухне отсутствует даже стол. Вместо кровати местные предлагают бойцам ВСУ поспать на матрасах. В квартире мало мебели, которая необходима для комфортной жизни.

"Цена этой конуры — 17 000 (семнадцать тысяч) гривен + коммунальные. Я не буду комментировать это хоть как-то, потому что слов здесь адекватных нет", — написала Михайлова.

Напомним, в Украине за последний месяц выросла стоимость аренды квартир. В частности, в Киеве цены на однокомнатное жилье подскочили на 18%.

Также мы писали, что руководитель медицинской службы механизированного батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова заявила, что ее поколение со времен Революции Достоинства находится в постоянной борьбе. Многие герои, которые были "у источников" погибли, их надо помнить, но также не стоит забывать и тех, кто перебежал на другую сторону "зарисовать грехи".

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