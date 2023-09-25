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Апеляція на запобіжний захід Коломойському: суд ухвалив рішення

25 вересня 2023 18:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Апеляція на запобіжний захід Коломойському: суд ухвалив рішення
Олігарх Ігор Коломойський в залі суду. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Суд не задовольнив апеляцію на арешт олігарха Ігоря Коломойського та залишив без змін запобіжний захід. Йому продовжили тримання під вартою та призначили заставу в розмірі 3,89 мільярдів гривень.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Коломойського підозрюють в шахрайстві, відмиванні грошей та заволодінні коштами "ПриватБанку".

Сторона захисту просила суд скасувати арешт з альтернативою застави. Своєю чергою прокурор клопотав, щоб засідання проводили у закритому режимі. Однак адвокати були не проти, аби воно було відкритим.

На запитання журналістів, як він почувається, Коломойський відповів, що добре. Окрім цього, бізнесмен зазначив, що не спілкується з представниками влади, оскільки у нього відібрали телефон.

Адвокати олігарха зазначили, що будуть звертатися до європейського суду з прав людини. Також вони повідомили, не будуть вносити заставу.

"Слідчі у справі змінили кваліфікацію злочину. Якщо раніше був злочин проти власності (тобто шахрайство. — Ред.), то тепер ідеться про службовий злочин, який кваліфікується як організація у заволодінні грошовими коштами", — повідомив адвокат олігарха.

Також відомо, що наступне засідання по зміні запобіжного заходу відбудеться 6 жовтня.

Раніше ми повідомляли, що судовий процес над Ігорем Коломойським триває як над іноземним громадянином, розповів сам олігарх. Також він заявив журналістам, що його тримають у нормальних умовах та нарікань на судовий процес у нього немає.

Нагадуємо, що 2 вересня Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.

Після цього Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу бізнесмену. Йдеться про ув'язнення протягом 60 днів з альтернативою внесення застави. 

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