Апелляция на меру пресечения Коломойскому: суд принял решение

Олигарх Игорь Коломойский в зале суда. Фото: Новини.

Суд не удовлетворил апелляцию на арест олигарха Игоря Коломойского и оставил без изменений меру пресечения. Ему продлили содержание под стражей и назначили залог в размере 3,89 миллиарда гривен.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Коломойского подозревают в мошенничестве, отмывании денег и завладении средствами "ПриватБанка".

Сторона защиты просила суд отменить арест с альтернативой залогу. В свою очередь прокурор ходатайствовал, чтобы заседание проводили в закрытом режиме. Однако адвокаты были не против того, чтобы оно было открытым.

На вопрос журналистов, как он себя чувствует, Коломойский ответил, что хорошо. Кроме того, бизнесмен отметил, что не общается с представителями власти, поскольку у него отобрали телефон.

Адвокаты олигарха отметили, что будут обращаться в европейский суд по правам человека. Также они сообщили, что не будут вносить залог.

"Следователи по делу изменили квалификацию преступления. Если раньше было преступление против собственности (то есть мошенничество. — Ред.), то теперь речь идет о служебном преступлении, которое квалифицируется как организация в завладении денежными средствами", — сообщил адвокат олигарха.

Также известно, что следующее заседание по изменению меры пресечения состоится 6 октября.

Ранее мы сообщали, что судебный процесс над Игорем Коломойским продолжается как над иностранным гражданином, рассказал сам олигарх. Также он заявил журналистам, что его держат в нормальных условиях и нареканий на судебный процесс у него нет.

Напомним, что 2 сентября Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

После этого Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену. Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.