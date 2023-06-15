Апеляційний суд розблокував топову антикорупційну послугу для моряків
Апеляційний суд скасував рішення, яке блокувало ліквідацію ынспекціі з дипломування моряків та гальмувало реформу.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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"Апеляційний суд скасував рішення, яке блокувало ліквідацію Інспекціі з дипломування моряків та гальмувало реформу. Попереду ще одна апеляція. Вона має розблокувати процедуру дипломування і дозволити запустити послуги для моряків на порталі Дія", — розповів Федоров.
Що передувало
Раніше цей же суд своєю ухвалою зупинив прозорий процес дипломування моряків, започаткований постановою уряду №1499 від 30 грудня 2022 року.
"Раніше реєстр документів моряків був у приватних руках. Це приносило корупціонерам близько 150 млн доларів на рік. Спільно із СБУ і Мінрозвитку громад, територій та інфраструктури нам вдалося знищити корупційну схему", — розповідав Федоров.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що моряки зможуть оновити документи, перебуваючи в рейсі. Документи за моряка може зробити його представник.