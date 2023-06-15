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Апеляційний суд розблокував топову антикорупційну послугу для моряків

15 червня 2023 23:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Апеляційний суд розблокував топову антикорупційну послугу для моряків
Київський апеляційний суд. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Апеляційний суд скасував рішення, яке блокувало ліквідацію ынспекціі з дипломування моряків та гальмувало реформу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

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Деталі

"Апеляційний суд скасував рішення, яке блокувало ліквідацію Інспекціі з дипломування моряків та гальмувало реформу. Попереду ще одна апеляція. Вона має розблокувати процедуру дипломування і дозволити запустити послуги для моряків на порталі Дія", — розповів Федоров. 

скріншот

Що передувало

Раніше цей же суд своєю ухвалою зупинив прозорий процес дипломування моряків, започаткований постановою уряду №1499 від 30 грудня 2022 року.

"Раніше реєстр документів моряків був у приватних руках. Це приносило корупціонерам близько 150 млн доларів на рік. Спільно із СБУ і Мінрозвитку громад, територій та інфраструктури нам вдалося знищити корупційну схему", — розповідав Федоров.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що моряки зможуть оновити документи, перебуваючи в рейсі. Документи за моряка може зробити його представник.

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