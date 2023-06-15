Апелляционный суд разблокировал топовую антикоррупционную услугу морякам

Киевский апелляционный трибунал. Фото: google.com

Апелляционный суд отменил решение, блокировавшее ликвидацию инспекции по дипломированию моряков и тормозившее реформу.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Апелляционный суд отменил решение, блокировавшее ликвидацию Инспекции по дипломированию моряков и тормозившее реформу. Впереди еще одна апелляция. Она должна разблокировать процедуру дипломирования и разрешить запустить услуги для моряков на портале Действие", — рассказал Федоров.

Что предшествовало

Ранее этот же суд своим определением остановил прозрачный процесс дипломирования моряков, начатый постановлением правительства №1499 от 30 декабря 2022 года.

"Раньше реестр документов моряков был в частных руках. Это приносило коррупционерам около 150 млн долларов в год. Совместно с СБУ и Минразвития общин, территорий и инфраструктуры нам удалось уничтожить коррупционную схему", — рассказывал Федоров.

Напомним, что недавно мы писали, что моряки смогут обновить документы, находясь в рейсе. Документы за моряка может сделать его представитель.