Арахамія заявив, що хоче оприлюднити свою е-декларацію

Голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія. Фото: Telegram

Голова фрації "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія обіцяє оприлюднити свою електронну декларацію. Зробити він це хоче попри те, що у ВР не підтримала цю правку до законопроєкту #9534 про відновлення декларування.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ми Україна".

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"Як тільки закон підпишуть і опублікують, звернусь до НАЗК з вимогою відкрити мою декларацію назагал. Так зроблю я, зробить керівництво парламенту, зробить багато моїх колег", — написав нардеп.

Він додав, що буде цікаво подивитись, який відсоток декларантів зробить це добровільно.

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 5 вересня, Парламент голосуватиме за законопроєкт №9534 про відновлення декларування. Проте є ризик, що нардепи проголосують за закритий реєстр, оскільки бояться показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни.

Нагадуємо, Нагадаємо, нещодавно голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, навіщо і як повертати декларування доходів чиновників під час війни.