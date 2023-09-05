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Арахамия заявил, что хочет обнародовать свою е-декларацию

5 сентября 2023 21:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Арахамия заявил, что хочет обнародовать свою е-декларацию
Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия. Фото: Telegram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Глава фрации "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия обещает обнародовать свою электронную декларацию. Сделать он это хочет, несмотря на то, что в ВР не поддержала эту правку к законопроекту #9534 о возобновлении декларирования.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мы Украина".

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Арахамия обнародует свою е-декларацию

"Как только закон подпишут и опубликуют, обращусь к НАПК с требованием открыть мою декларацию в целом. Так сделаю я, сделает руководство парламента, сделает много моих коллег", — написал нардеп.

Он добавил, что будет интересно посмотреть, какой процент декларантов сделает это добровольно.

Ранее мы сообщали, что во вторник, 5 сентября, Парламент будет голосовать за законопроект №9534 о возобновлении декларирования. Однако есть риск, что нардепы проголосуют за закрытый реестр, поскольку боятся показать свое состояние, приобретенное за время полномасштабной войны.

Напомним, недавно председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, зачем и как возвращать декларирование доходов чиновников во время войны.

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