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Арешт Коломойського — адвокат розповів про умови олігарха за ґратами

21 листопада 2023 02:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Арешт Коломойського — адвокат розповів про умови олігарха за ґратами
Ігор Коломойський за ґратами. Фото: УНІАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Оліграх та бізнесмен Ігор Коломойський уже впродовж трьох сидить під вартою у справі про шахрайство та відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом. Утім, не здивуванням є те, що ізолятор СІЗО СБУ, у якому він перебуває, називають "елітним".

Про це йдеться у матеріалі NV.

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В яких умовах перебуває в СІЗО Коломойський

Як вдалося дізнатися журналістам, в "мешканців" СІЗО немає зв’язку — телефони їм мати заборонено. Попри це, дозволені прогулянки один раз вдень. В окремих камерах є телевізори. Також утримувані можуть читати книги. 

Як розповів Олег Пушкар, один з адвокатів олігарха, Коломойського утримують в одиночній камері. А от телевізора там, за словами захисника, немає.

"Хоч який би був слідчий ізолятор, вони [підозрювані] підпорядковуються певним правилам внутрішнього розпорядку. Хоч як би це не виглядало, це тюрма, це обмеження свободи, це обмеження пересування, це обмеження доступу лікарів тощо", — додав Пушкар.

Крім того, адвокат розповів про те, як спілкується з Коломойським. За його словами, зустрічі з його клієнтом відбувається з підзахисним склом гарантованим законом.

"А я прихожу до того слідчого кабінету, він такий невеличкий. І там камера висить і на мене дивиться… Ну як я можу сказати, що є таємниця спілкування з особою? Я маю на вухо йому казати?" — обурюється захисник.

Він каже, що адвокати намагалися вирішити це питання. У відповідь, їм пояснили, що камера не записує звук — лише картинку. Водночас, за словами Пушкаря, він не може на 100% бути впевнений у тому, що це дійсно так.

Справа Коломойського — що відомо

Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.

На це відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що наша держава буде без тих, хто ставив себе вище, ніж закон, та грабував країну та подякував українським правоохоронцям "за рішучість".

У понеділок, 25 вересня, пройшло чергове засідання у справі Ігоря Коломойського. Присутні почали виступати із заявами про те, що готові взяти підсудного на поруки.

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