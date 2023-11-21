Арест Коломойского — адвокат рассказал об условиях олигарха за решеткой

Игорь Коломойский за решеткой. Фото: УНИАН

Олиграх и бизнесмен Игорь Коломойский уже три месяця сидит под стражей по делу о мошенничестве и отмывании денег, полученных незаконным путем. Впрочем, не удивление то, что изолятор СИЗО СБУ, в котором он находится, называют "элитным".

Об этом говорится в материале NV.

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Как удалось узнать журналистам, у "жителей" СИЗО нет связи — телефоны им иметь запрещено. Несмотря на это, разрешены прогулки один раз в день. В некоторых камерах есть телевизоры. Также удерживаемые могут читать книги.

Как рассказал Олег Пушкарь, один из адвокатов олигарха, Коломойского содержат в одиночной камере. А вот телевизора там, по словам защитника, нет.

"Как бы ни был следственный изолятор, они [подозреваемые] подчиняются определенным правилам внутреннего распорядка. Как бы это ни выглядело, это тюрьма, это ограничение свободы, это ограничение передвижения, это ограничение доступа врачей и т.д.", — добавил Пушкарь.

Кроме того, адвокат рассказал о том, как общается с Коломойским. По его словам, встреча с его клиентом проходит с подзащитным стеклом гарантированным законом.

"А я прихожу в тот следственный кабинет, он такой небольшой. И там камера висит и на меня смотрит… Ну как я могу сказать, что есть тайна общения с лицом? Я имею в ухо ему говорить?" — возмущается защитник.

Он говорит, что адвокаты пытались решить этот вопрос. В ответ им объяснили, что камера не записывает звук — только картинку. В то же время, по словам Пушкаря, он не может быть на 100% уверен в том, что это действительно так.

Дело Коломойского - что известно

Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

На это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что наше государство будет без тех, кто ставил себя выше закона, и грабил страну и поблагодарил украинских правоохранителей "за решительность".

В понедельник, 25 сентября, прошло очередное заседание по делу Игоря Коломойского. Собравшиеся начали выступать с заявлениями о том, что готовы взять подсудимого на поруки.