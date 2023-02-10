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​​​​​​​Арестович образився, що його викинули з картки "Монобанку" і системи сповіщення про тривогу

10 лютого 2023 16:17
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Арестович образився, що його голос прибрали із системи сповіщення про повітряну тривогу
Ексрадник Банкової дізнався про кенселінг його голосу і фотографії
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Колишній представник Офісу Президента Олексій Арестович образився на систему сповіщення про повітряну тривогу. Там його голос замінили відразу після відставки.

Про це Олексій Арестович повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Колишній радник Офісу Президента заявив, що щойно дізнався про видалення його голосу із системи сповіщення про повітряну тривогу.

Це сталося, як пояснили Арестовичу, уже на другий день після звільнення Олексія з посади радника Офісу Президента.

"Монобанк" теж проти Арестовича

Також Олексій Арестович нагадав про історію із карткою "Монобанку".

Після припинення його спіцвпраці із Офісом Президента цей банк прибрав із доступних для клієнтів карток картку із фотографією Арестовича.

Нагадаємо, що 14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку.

Того ж дня радник Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що ракета, яка влучила у будинок, нібито була збита силами протиповітряної оборони України. Згодом у Повітряних силах спростували цю заяву, зазначивши, що Україна не може збивати ракети такого типу.

Слова радника ОП підхопили російські пропагандисти. Це спричинило бурхливу реакцію в соціальних мережах.

17 січня Арестович написав заяву про відставку.

Фото: Офіс Президента

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