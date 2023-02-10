Арестович обиделся, что его голос убрали из системы оповещения о воздушной тревоге

Арестович обиделся, что его выбросили с карты "Монобанка" и системы оповещения о тревоге
Бывший представитель Офиса Президента Алексей Арестович обиделся на систему оповещения о воздушной тревоге. Там его голос был заменен сразу после отставки.
Об этом Алексей Арестович сообщил на своем Telegram-канале.
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Арестович потерял голос
Бывший советник Офиса Президента заявил, что только что узнал об удалении его голоса из системы оповещения о воздушной тревоге.
Это произошло, как объяснили Арестовичу, уже на второй день после увольнения Алексея с должности советника Офиса Президента.
"Монобанк" тоже против Арестовича
Также Алексей Арестович напомнил об истории с картой "Монобанка".
После прекращения его сотрудничества с Офисом Президента этот банк убрал из доступных для клиентов карт карту с фотографией Арестовича.
Напомним, что 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.
В тот же день советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что попавшая в здание ракета якобы была сбита силами противовоздушной обороны Украины. Впоследствии в Воздушных силах опровергли это заявление, отметив, что Украина не может сбивать ракеты такого типа.
Слова советника ОП подхватили российские пропагандисты. Это повлекло за собой бурную реакцию в социальных сетях.
17 января Арестович написал заявление об отставке.
Фото: Офис Президента