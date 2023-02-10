Арестович обиделся, что его голос убрали из системы оповещения о воздушной тревоге

Эксрадник Банковой узнал о кенселинге его голоса и фотографии

Бывший представитель Офиса Президента Алексей Арестович обиделся на систему оповещения о воздушной тревоге. Там его голос был заменен сразу после отставки.

Об этом Алексей Арестович сообщил на своем Telegram-канале.

Арестович потерял голос

Бывший советник Офиса Президента заявил, что только что узнал об удалении его голоса из системы оповещения о воздушной тревоге.

Это произошло, как объяснили Арестовичу, уже на второй день после увольнения Алексея с должности советника Офиса Президента.

"Монобанк" тоже против Арестовича

Также Алексей Арестович напомнил об истории с картой "Монобанка".

После прекращения его сотрудничества с Офисом Президента этот банк убрал из доступных для клиентов карт карту с фотографией Арестовича.

Напомним, что 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

В тот же день советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что попавшая в здание ракета якобы была сбита силами противовоздушной обороны Украины. Впоследствии в Воздушных силах опровергли это заявление, отметив, что Украина не может сбивать ракеты такого типа.

Слова советника ОП подхватили российские пропагандисты. Это повлекло за собой бурную реакцию в социальных сетях.

17 января Арестович написал заявление об отставке.

Фото: Офис Президента