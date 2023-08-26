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Арестович розповів, чому досі не вступив у лави захисників

26 серпня 2023 17:06
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Валерія Пержун
редактор
Арестович розповів, чому досі не вступив у лави захисників
Ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович. Фото: скриншот з відео You-Tube каналу Раміна
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Олексій Арестович заявив, що досі не захищає Україну на фронті, бо має на те причину. Мовляв, наразі політик бере участь у процесах, які зорієнтовані на Захід.

Про це колишній радник Офісу Президента України заявив у ефірі Василя Голованова.

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За словами Олексія Арестовича на війні потрібно ухвалювати рішення в залежності від масштабності цілей.

"Ну от якщо Ви до прикладу знаходитесь на лінії фронту і у Вас є вибір знищити кулемет чи танк, що потрібно знищити? Танк. А якщо у Вас є варіант знищити танк чи артилерійську батарею, що потрібно знищити? Артилерійську батарею... Таким чином більшу ціль ми можемо уразити", — заявив він.

І вже виходячи з цієї аналогії, Арестович заявив, що сам віддає  перевагу іншим цілям.

"А якщо в Вас є можливість повпливати на плани супротивника? Або скажімо ширше, на політичну і інформаційну рамку, впливати на ті місця, де організовується та створюється політика щодо всього цього. До прикладу, на Захід. То же Ви повинні бути: там, де Ви можете знищити кулемет або танк чи там де створюється рамочна конструкція?", — пояснив Арестович.

До того ж за його словами, політик все ще бере участь у процсах, над якими працював ще на посаді радника ОПУ.

"Ще коли я був у Офісі була запущена низка процесів, в яких я приймаю активну участь і донині, які не можна закинути і які мають прямий стосунок до місць ухвалення рішень", — зазначив він.  

Нагадаємо, ще у липні Олексій Арестович прогнозував одразу кілька контрнаступів.      

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