Арестович рассказал, почему до сих пор не вступил в ряды защитников

Эксрадник Офиса Президента Алексей Арестович. Фото: скриншот из видео You-Tube канала Рамина

Алексей Арестович заявил, что до сих пор не защищает Украину на фронте, потому что имеет на то причину. Мол, сейчас политик участвует в процессах, ориентированных на Запад.

Об этом бывший советник Офиса Президента Украины заявил в эфире Василия Голованова.

Читайте также:

Что сейчас делает Арестович

По словам Алексея Арестовича, на войне нужно принимать решения в зависимости от масштабности целей.

"Ну вот если Вы, например, находитесь на линии фронта и у Вас есть выбор уничтожить пулемет или танк, что нужно уничтожить? Танк. А если у Вас есть вариант уничтожить танк или артиллерийскую батарею, что нужно уничтожить? Артиллерийскую батарею... Таким образом большую цель мы можем поразить", — заявил он.

И уже исходя из этой аналогии, Арестович заявил, что сам предпочитает другие цели.

"А если у Вас есть возможность повлиять на планы противника? Или скажем шире, на политическую и информационную рамку, влиять на те места, где организуется и создается политика по всему этому. К примеру, на Запад. То же Вы должны быть: там, где Вы можете уничтожить пулемет или танк или там, где создается рамочная конструкция?", — объяснил Арестович.

К тому же, по его словам, политик все еще участвует в процсах, над которыми работал еще в должности советника ОПУ.

"Еще когда я был в Офисе был запущен ряд процессов, в которых я принимаю активное участие и по сей день, которые нельзя забросить и которые имеют прямое отношение к местам принятия решений", — отметил он.

Напомним, еще в июле Алексей Арестович прогнозировал сразу несколько контрнаступлений.