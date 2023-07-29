Арестович з'явився в одному із ефірів із заклеєним оком: що трапилось

Олексій Арестович із заклеєним оком. Фото: скріншот з відео

Нещодавно колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович шокував соцмережі своєю появою із заклеєним лівим оком. З цього приводу користувачі навіть почали створювати меми.

В такому вигляду Арестович з'явився в ефірі журналіста Юрія Романенка.

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Як відомо, Олексій Арестович з'явився із заклеєним оком в ефірі журналіста Юрія Романенка, де разом з іншими експертами обговорював стратегування України та що з ним не так.

Проте колишній радник ОП не пояснив, що сталось з його оком, тому користувачі самі почали розповідати свої теорії такого стану ексчиновника прямо в коментарях ефіру та навіть створювати меми.

Дехто із глядачів жартував, що Арестович одягнув пов'язку через те, що його побили на вулиці. А хтось вважає, що його око пошкодила виделка.

Коментарі щодо ока Арестовича. Фото: скріншот

Також мережею почали ширитись меми, де українці порівнюють Арестовича з Термінатором.

Арестрович-Термінатор. Фото: із соцмереж

Меми українців про око Арестовича. Фото: із соцмереж

Нагадаємо, нещодавно Олексій Арестович у студії журналіста Дмитра Гордона вкотре заявив, що для повної деокупації території України потрібно буде провести два чи навіть три контрнаступи. І важливим буде час підготовки до цих контрнаступів.