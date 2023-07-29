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Арестович появился в одном из эфиров с заклеенным глазом: что случилось

29 июля 2023 15:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Арестович появился в одном из эфиров с заклеенным глазом: что случилось
Алексей Арестович с заклеенным глазом. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Недавно бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович шокировал соцсети своим появлением с заклеенным левым глазом. На этот счет пользователи даже начали создавать мемы.

В таком виде Арестович появился в ефире журналиста Юрия Романенко.

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Что с глазом Арестовича

Как известно, Алексей Арестович явился с заклеенным глазом в эфире журналиста Юрия Романенко, где вместе с другими экспертами обсуждал стратегирование Украины и что с ним не так.

Однако бывший советник ОП не объяснил, что произошло с его глазом, поэтому пользователи сами начали рассказывать свои теории такого состояния экс-чиновника прямо в комментариях эфира и даже создавать мемы.

Некоторые зрители шутили, что Арестович надел повязку из-за того, что его избили на улице. А кто-то считает, что его глаз повредил вилка.

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Комментарии по поводу глаза Арестовича. Фото: скриншот

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Также сетью начали распространяться мемы, где украинцы сравнивают Арестовича с Терминатором.

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Арестрович-терминатор. Фото: из соцсетей
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Мемы украинцев о глазах Арестовича. Фото: из соцсетей

Напомним, недавно Алексей Арестович в студии журналиста Дмитрия Гордона в очередной раз заявил, что для полной деоккупации территории Украины нужно будет провести два или даже три контрнаступления. И важно будет время подготовки к этим контрнаступлениям.

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