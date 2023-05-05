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АРМА отримала корпоративні права на бізнес росіянина, який заробляв на онлайн-казино в Україні

5 травня 2023 12:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
АРМА отримала корпоративні права на бізнес росіянина, який заробляв на онлайн-казино в Україні
Чоловік грає у казино. Фото: freepik (ілюстративне)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано та передано в управління АРМА корпоративні права товариства, кінцевим бенефіціарним власником є громадянин РФ. Вартість статутного капіталу становить 30 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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За даними слідства, використовуючи низку вебресурсів, група осіб у 2021-2022 роках організувала та проводила букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет без ліценції на провадження такого виду діяльності. Це призвело до умисного ухилення від сплати податків та фактичного ненадходження до бюджету понад 500 млн грн.

За результатами аналізу структури права власності юридичної особи, яка отримала ліцензію та надавала право на використання торговельного знаку букмекерській компанії, встановлено що її кінцевим бенефіціарним власником є громадянин РФ.

Наразі до товариства застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції. 

Вживаються заходи щодо відшкодування заданих протиправними діями збитків. Досудове розслідування за фактами незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, ухилення від сплати податків здійснюється детективами БЕБ України (ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України).

Нагадаємо, нещодавно ДБР передало АРМА майже 3 млн доларів, які належали підсанкційному російському олігарху

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