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АРМА получила корпоративные права на бизнес россиянина, который зарабатывал на ставках в Украине

5 мая 2023 12:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
АРМА получила корпоративные права на бизнес россиянина, который зарабатывал на ставках в Украине
Мужчина играет в казино. Фото: freepik (иллюстративное)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По ходатайству Офиса Генерального прокурора арестованы и переданы в управление АРМА корпоративные права общества, конечным бенефициарным собственником является гражданин РФ. Стоимость уставного капитала составляет 30 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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По данным следствия, используя ряд веб-ресурсов, группа лиц в 2021-2022 годах организовала и проводила букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети Интернет без лицензии на осуществление такого вида деятельности. Это привело к умышленному уклонению от уплаты налогов и фактическому непоступлению в бюджет более 500 млн грн.

По результатам анализа структуры права собственности юридического лица, получившего лицензию и предоставлявшего право на использование торгового знака букмекерской компании, установлено, что его конечным бенефициарным собственником является гражданин РФ.

В настоящее время к обществу применены персональные специальные экономические и другие ограничительные санкции.

Принимаются меры по возмещению заданного противоправными действиями ущерба. Досудебное расследование по фактам незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, уклонение от уплаты налогов осуществляется детективами БЭБ Украины (ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Напомним, недавно ГБР передало АРМА почти 3 млн долларов, принадлежавших подсанкционному российскому олигарху.

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