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АРМА ще не передало бізнес "Моршинської" в управління

25 серпня 2023 16:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
АРМА ще не передало бізнес "Моршинської" в управління
Вода "Моршинська". Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Агентство з розшуку та менеджменту активів досі не передало "Моршинську" в управління. Майже чотири місяці продовжується оцінка активів.

Про це повідомляє TI Ukraine, яке звернулося до АРМА.

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Передача "Моршинської"

Конкурс з обрання управителя "Моршинської" відбувся у березні. Переможець ТОВ "Карпатські мінеральні води" досі не почало процес управління арештованим активом. 

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомляє, що після перемоги в конкурсі з 3 травня 2023 року був укладений договір з оцінювачем ПП "Габʼяно" та розпочалася процедура оцінки цих активів та рецензування звіту. 

Корпоративні права на "Моршинську" слідчий суддя передав в управління АРМА ще у листопаді минулого року. Управителя майна обрали 10 березня 2023 року.

"Ця історія показує нам, що процес визначення управителя активами потрібно вдосконалювати та пришвидшувати. У травні 2023 року тодішній тимчасовий очільник АРМА Жоравович наголосив, що за новими правилами Агентства термін після ухвали суду до передачі активу управителю має складати 25 робочих днів. Але, як бачимо, у цій справі це не спрацювало", — сказав юридичний радник TI Ukraine Павло Демчук.

Нагадаємо, українські правоохоронці повідомили про підозру підсанкційному російському олігарху, який раніше був власником "Альфа-Банку" Михайлу Фрідману. Він разом з іншими підозрюваними вивели в офшор понад 700 млн грн.

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