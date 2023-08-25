АРМА ще не передало бізнес "Моршинської" в управління

Вода "Моршинська". Фото: google.com

Агентство з розшуку та менеджменту активів досі не передало "Моршинську" в управління. Майже чотири місяці продовжується оцінка активів.

Про це повідомляє TI Ukraine, яке звернулося до АРМА.

Читайте також:

Передача "Моршинської"

Конкурс з обрання управителя "Моршинської" відбувся у березні. Переможець ТОВ "Карпатські мінеральні води" досі не почало процес управління арештованим активом.

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомляє, що після перемоги в конкурсі з 3 травня 2023 року був укладений договір з оцінювачем ПП "Габʼяно" та розпочалася процедура оцінки цих активів та рецензування звіту.

Корпоративні права на "Моршинську" слідчий суддя передав в управління АРМА ще у листопаді минулого року. Управителя майна обрали 10 березня 2023 року.

"Ця історія показує нам, що процес визначення управителя активами потрібно вдосконалювати та пришвидшувати. У травні 2023 року тодішній тимчасовий очільник АРМА Жоравович наголосив, що за новими правилами Агентства термін після ухвали суду до передачі активу управителю має складати 25 робочих днів. Але, як бачимо, у цій справі це не спрацювало", — сказав юридичний радник TI Ukraine Павло Демчук.

Нагадаємо, українські правоохоронці повідомили про підозру підсанкційному російському олігарху, який раніше був власником "Альфа-Банку" Михайлу Фрідману. Він разом з іншими підозрюваними вивели в офшор понад 700 млн грн.