АРМА еще не передало бизнес "Моршинской" в управление

Вода "Моршинская". Фото: google.com

Агентство по розыску и менеджменту активов до сих пор не передало "Моршинскую" в управление. Почти четыре месяца продолжается оценка активов.

Об этом сообщает TI Ukraine, которое обратилось в АРМА.

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Передача "Моршинской"

Конкурс по избранию управляющего "Моршинской" состоялся в марте. Победитель ООО "Карпатские минеральные воды" до сих пор не начал процесс управления арестованным активом.

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщает, что после победы в конкурсе с 3 мая 2023 был заключен договор с оценщиком ЧП "Габьяно" и началась процедура оценки этих активов и рецензирование отчета.

Корпоративные права на "Моршинскую" следственный судья передал в управление АРМА еще в ноябре прошлого года. Управляющего имуществом выбрали 10 марта 2023 года.

"Эта история показывает нам, что процесс определения управляющего активами нужно совершенствовать и ускорять. В мае 2023 года тогдашний временный глава АРМА Жоравович отметил, что по новым правилам Агентства срок после решения суда до передачи актива управляющему должен составлять 25 рабочих дней. Но, как видим, в этом деле это не сработало", — сказал юридический советник TI Ukraine Павел Демчук.

Напомним, украинские правоохранители сообщили о подозрении подсанкционному российскому олигарху, ранее являвшемуся владельцем "Альфа-Банка" Михаилу Фридману. Он вместе с другими подозреваемыми вывели в оффшор более 700 млн грн.