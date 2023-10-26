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Атака на ХАЕС, обхід санкцій в РФ та призначення спікера Конгресу США — новини України 25 жовтня

26 жовтня 2023 08:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Головні новини 25 жовтня: події та підсумки
Спікер Конгресу США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 25 жовтня, російські окупанти атакували Хмельницьку область. Вони цілились в атомну електростанцію. До того ж стало відомо, що російські виробники "Кинджалів" оминули санкції й досі отримують запчастини з ЄС. Також у цей день новим спікером Конгресу США призначили антиукраїнського Майка Джонсона.       

Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 25 жовтня.

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Наслідки обстрілів Хмельницької області
Наслідки обстрілів Хмельницької області. Фото (архівне): facebook/sergii.tiurin.public

Росіяни вже четверту добу поспіль атакують Хмельницьку область дронами. У ніч проти 25 жовтня в Шепетівському районі внаслідок збиття, дрони впали на об'єкт критичної інфраструктури, 20 людей постраждали. Всі вони перебувають у лікарні, з них двоє — у тяжкому стані в реанімації. Міський голова міста Славута розповів, що вибухова хвиля від падіння БпЛА мала величезний радіус і пошкодила пів міста.

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Гіперзвуковий комплекс "Кинджал". Фото: росЗМІ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість оборонних виробництв РФ потрапили під західні санкції. Однак підрядники підприємств, що випускають "Кинджал", досі уникають обмежень. Це дозволяє їм імпортувати необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн ЄС.

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