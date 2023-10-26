Головні новини 25 жовтня: події та підсумки

Атака на ХАЕС, обхід санкцій в РФ та призначення спікера Конгресу США — новини України 25 жовтня
Вчора, 25 жовтня, російські окупанти атакували Хмельницьку область. Вони цілились в атомну електростанцію. До того ж стало відомо, що російські виробники "Кинджалів" оминули санкції й досі отримують запчастини з ЄС. Також у цей день новим спікером Конгресу США призначили антиукраїнського Майка Джонсона.
Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 25 жовтня.
Атака на Хмельницьку область
Росіяни вже четверту добу поспіль атакують Хмельницьку область дронами. У ніч проти 25 жовтня в Шепетівському районі внаслідок збиття, дрони впали на об'єкт критичної інфраструктури, 20 людей постраждали. Всі вони перебувають у лікарні, з них двоє — у тяжкому стані в реанімації. Міський голова міста Славута розповів, що вибухова хвиля від падіння БпЛА мала величезний радіус і пошкодила пів міста.
Зеленський розповів деталі про атаку РФ на Хмельницьку АЕС
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти намагалися атакувати Хмельницьку атомну електростанцію. Глава держави розповів, що робитиме влада після атаки РФ.
Російські виробники "Кинджалів" оминули санкції й досі отримують запчастини з ЄС
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість оборонних виробництв РФ потрапили під західні санкції. Однак підрядники підприємств, що випускають "Кинджал", досі уникають обмежень. Це дозволяє їм імпортувати необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн ЄС.
Антиукраїнський Майк Джонсон обраний новим спікером Конгресу США
Республіканця Майка Джонсона обрали спікером палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Він голосував проти більшості законопроєктів щодо підтримки України.
Екснардепа Микитася підозрюють у розкраданні 307 млн грн при будівництві складів для Міноборони
Колишній народний депутат Максим Микитась отримав чергову підозру. Тепер його підозрюють в заволодінні 307 млн грн Міноборони при будівництві військових складів.
Не тільки захищатимемося — Зеленський про атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до ударів Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі. При цьому українські військові не мають наміру просто захищатися. Вони також завдаватимуть ударів у відповідь.
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