Головні новини 25 жовтня: події та підсумки

Спікер Конгресу США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Вчора, 25 жовтня, російські окупанти атакували Хмельницьку область. Вони цілились в атомну електростанцію. До того ж стало відомо, що російські виробники "Кинджалів" оминули санкції й досі отримують запчастини з ЄС. Також у цей день новим спікером Конгресу США призначили антиукраїнського Майка Джонсона.

Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 25 жовтня.

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Атака на Хмельницьку область

Наслідки обстрілів Хмельницької області. Фото (архівне): facebook/sergii.tiurin.public

Росіяни вже четверту добу поспіль атакують Хмельницьку область дронами. У ніч проти 25 жовтня в Шепетівському районі внаслідок збиття, дрони впали на об'єкт критичної інфраструктури, 20 людей постраждали. Всі вони перебувають у лікарні, з них двоє — у тяжкому стані в реанімації. Міський голова міста Славута розповів, що вибухова хвиля від падіння БпЛА мала величезний радіус і пошкодила пів міста.

Зеленський розповів деталі про атаку РФ на Хмельницьку АЕС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти намагалися атакувати Хмельницьку атомну електростанцію. Глава держави розповів, що робитиме влада після атаки РФ.

Російські виробники "Кинджалів" оминули санкції й досі отримують запчастини з ЄС

Гіперзвуковий комплекс "Кинджал". Фото: росЗМІ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість оборонних виробництв РФ потрапили під західні санкції. Однак підрядники підприємств, що випускають "Кинджал", досі уникають обмежень. Це дозволяє їм імпортувати необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн ЄС.

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Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

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Максим Микитась у залі суду. Фото: Daily.Lviv

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Не тільки захищатимемося — Зеленський про атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

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