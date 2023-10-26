Главные новости 25 октября: события и итоги

Спикер Конгресса США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Вчера, 25 октября, российские оккупанты атаковали Хмельницкую область. Они целились в атомную электростанцию. К тому же стало известно, что российские производители "Кинжалов" обошли санкции и до сих пор получают запчасти из ЕС. Также в этот день новым спикером Конгресса США был назначен антиукраинский Майк Джонсон.

Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 25 октября.

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Атака на Хмельницкую область

Последствия обстрела Хмельницкой области. Фото (архивное): facebook/sergii.tiurin.public

Россияне уже четвертые сутки атакуют Хмельницкую область дронами. В ночь на 25 октября в Шепетовском районе в результате сбивания, дроны упали на объект критической инфраструктуры, 20 человек пострадали. Все они находятся в больнице, из них двое — в тяжелом состоянии в реанимации. Городской голова Славуты рассказал, что взрывная волна от падения БпЛА имела огромный радиус и повредила полгорода.

Зеленский рассказал детали об атаке РФ на Хмельницкую АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты пытались атаковать Хмельницкую атомную электростанцию. Глава государства рассказал, что будет делать власть после атаки РФ.

Российские производители "Кинжалов" обошли санкции и до сих пор получают запчасти из ЕС

Гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Фото: росСМИ

После начала полномасштабного вторжения России в Украину большинство оборонных производств РФ попали под западные санкции. Однако подрядчики предприятий, выпускающих "Кинжал", до сих пор избегают ограничений. Это позволяет им импортировать необходимые для работы товары напрямую из разных стран ЕС.

Антиукраинский Майк Джонсон избран новым спикером Конгресса США

Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Республиканца Майка Джонсона избрали спикером палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Он голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины.

Экс-нардеп Микитась подозревается в хищении 307 млн грн при строительстве складов для Минобороны

Максим Микитась в зале суда. Фото: Daily.Lviv

Бывший народный депутат Максим Микитась получил очередное подозрение. Теперь его подозревают в завладевании 307 млн грн Минобороны при строительстве военных складов.

Будем не только защищаться — Зеленский об атаках РФ на энергетическую инфраструктуру Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к ударам Российской Федерации по энергетической инфраструктуре. При этом украинские военные не намерены просто защищаться. Они также будут наносить ответные удары.

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