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Атака на ХАЭС, обход санкций в РФ и назначение спикера Конгресса США — новости Украины 25 октября

26 октября 2023 08:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Главные новости 25 октября: события и итоги
Спикер Конгресса США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 25 октября, российские оккупанты атаковали Хмельницкую область. Они целились в атомную электростанцию. К тому же стало известно, что российские производители "Кинжалов" обошли санкции и до сих пор получают запчасти из ЕС. Также в этот день новым спикером Конгресса США был назначен антиукраинский Майк Джонсон.        

Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 25 октября.

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Последствия обстрелов Хмельницкой области
Последствия обстрела Хмельницкой области. Фото (архивное): facebook/sergii.tiurin.public

Россияне уже четвертые сутки атакуют Хмельницкую область дронами. В ночь на 25 октября в Шепетовском районе в результате сбивания, дроны упали на объект критической инфраструктуры, 20 человек пострадали. Все они находятся в больнице, из них двое — в тяжелом состоянии в реанимации. Городской голова Славуты рассказал, что взрывная волна от падения БпЛА имела огромный радиус и повредила полгорода.

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Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

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