Главные новости 25 октября: события и итоги

Атака на ХАЭС, обход санкций в РФ и назначение спикера Конгресса США — новости Украины 25 октября
Вчера, 25 октября, российские оккупанты атаковали Хмельницкую область. Они целились в атомную электростанцию. К тому же стало известно, что российские производители "Кинжалов" обошли санкции и до сих пор получают запчасти из ЕС. Также в этот день новым спикером Конгресса США был назначен антиукраинский Майк Джонсон.
Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 25 октября.
Атака на Хмельницкую область
Россияне уже четвертые сутки атакуют Хмельницкую область дронами. В ночь на 25 октября в Шепетовском районе в результате сбивания, дроны упали на объект критической инфраструктуры, 20 человек пострадали. Все они находятся в больнице, из них двое — в тяжелом состоянии в реанимации. Городской голова Славуты рассказал, что взрывная волна от падения БпЛА имела огромный радиус и повредила полгорода.
Зеленский рассказал детали об атаке РФ на Хмельницкую АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты пытались атаковать Хмельницкую атомную электростанцию. Глава государства рассказал, что будет делать власть после атаки РФ.
Российские производители "Кинжалов" обошли санкции и до сих пор получают запчасти из ЕС
После начала полномасштабного вторжения России в Украину большинство оборонных производств РФ попали под западные санкции. Однако подрядчики предприятий, выпускающих "Кинжал", до сих пор избегают ограничений. Это позволяет им импортировать необходимые для работы товары напрямую из разных стран ЕС.
Антиукраинский Майк Джонсон избран новым спикером Конгресса США
Республиканца Майка Джонсона избрали спикером палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Он голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины.
Экс-нардеп Микитась подозревается в хищении 307 млн грн при строительстве складов для Минобороны
Бывший народный депутат Максим Микитась получил очередное подозрение. Теперь его подозревают в завладевании 307 млн грн Минобороны при строительстве военных складов.
Будем не только защищаться — Зеленский об атаках РФ на энергетическую инфраструктуру Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к ударам Российской Федерации по энергетической инфраструктуре. При этом украинские военные не намерены просто защищаться. Они также будут наносить ответные удары.
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