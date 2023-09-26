Атака на Одесу та Коломойський у СІЗО: прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Вранці 26 вересня гостями ефіру Новини.LIVE стали політтехнолог Юрій Подорожній та військовий оглядач Олексій Гетьман. Вони, зокрема, обговорять російську атаку на Одещину.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Окрім цього, гості ефіру висловлять свої думки щодо арешту Коломойського, а також прокоментують смерть народного депутата Андрія Іванчука, причина якої невідома.

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Додамо, попередньої ночі, 25 вересня, російські терористи вдарили по центру Одеси. Вони знищили морвокзал та готель "Одеса".