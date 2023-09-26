Атака на Одессу и Коломойский в СИЗО: прямой эфир Новини.LIVE
Утром 26 сентября гостями эфира Новини.LIVE стали политтехнолог Юрий Подорожный и военный обозреватель Алексей Гетьман. Они, в частности, обсудят российскую атаку на Одесскую область.
Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини. LIVE.
О чем эфир
Кроме того, гости эфира выскажут свои мнения по поводу ареста Коломойского, а также прокомментируют смерть народного депутата Андрея Иванчука, причина которой неизвестна.
Напомним, в ночь на 26 сентября в течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. В результате обстрелов пострадали два человека.
Добавим, в предыдущую ночь, 25 сентября, российские террористы ударили по центру Одессы. Они уничтожили морвокзал и гостиницу "Одесса".