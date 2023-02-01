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Атрошенка не повернуть на посаду мера Чернігова: деталі суду та скандалу

1 лютого 2023 17:08
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Відсторонення Атрошенка з посади мера Чернігова: апеляційний суд ухвалив рішення
Львівський апеляційний суд ухвалив рішення щодо відсторонення Атрошенка
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Львівський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу міського голови Чернігова Владислава Атрошенка. Суд скасував штраф у розмірі 3400 грн, однак залишив у силі рішення суду попередньої інстанції про відсторонення. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.Live

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Рішення суду

Львівський апеляційний суд частково задовільнив апеляційну скаргу міського голови Чернігова Владислава Атрошенка, залишивши в силі постанову Яворівського районного суду про відсторонення його від посади на рік та  стягнення з нього 6800 грн. 

"Апеляційну скаргу Атрошенка задовольнити частково", — повідомив суддя Сергій Головатий.

Також суд скасував постанову Яворівського районного суду та скасував штраф у розмірі 3400 гривень.  

Реакція Атрошенка

Владислав Атрошенко назвав таке  рішення  апеляційного суду несправедливим.

"Цим рішенням продемонстровано, що Україна лише намагається стати європейською державою. Є велике питання, чи в Україні є неупереджений суд. Очевидним є те, що в моїй особі здійснюється утиск на місцеве самоврядування", – сказав він.

Відсторонений мер Чернігова також заявив, що за підтримки Асоціації міст України, під головуванням Віталія Кличка, збирається подати заяву до Європейського суду. 

"Я вважаю це рішення не справедливим і я наголошую, що це рішення не проти Атрошенка, а це рішення проти України", — заявив він. 

Підтримка інших мерів 

На рішення суду щодо Атрошенка відреагував міський голова Львова Андрій Садовий. Він вважає, що відсторонення Атрошенка є небезпечним  прецедентом та несе загрозу місцевому самоврядуванню. 

"Апеляційний суд заборонив Владиславу Атрошенку виконувати обов’язки міського голови Чернігова протягом року. Громада обрала, а суд фактично звільнив. Причиною стало те, що на початку російського вторгнення, в тому числі на територію Чернігівської області, дружина Владислава вивезла у безпечне місце на службовому авто своїх дітей. Це відбувалось у той час, коли Чернігів безжально обстрілювали з усіх сторін і місто фактично було в облозі. Попри все мер Чернігова не знімає з себе відповідальності і готовий нести покарання згідно з законом. Але рішення про відсторонення є безпрецедентним", — написав Садовий у соцмережах. 

Мер Львова переконаний, що Атрошенко "не повинен платити посадою за порятунок сім'ї". Він також висловив намір долучитися до захисту інтересів відстороненого  мера Чернігова у європейських судах. 

"Ми всі пам’ятаємо, що міські голови та їхні сім’ї були під особливою загрозою. І я не розумію, чому за порятунок своїх дітей мер має платити посадою. Владислав не залишив свого міста. Він був з громадою під час найбільших обстрілів і гідно виконував свій обов’язок. Місцеве самоврядування є основою демократичних цінностей Європейського союзу. І ми не дозволимо їх руйнувати. Ми разом з Асоціацією міст України  шукатимемо справедливості у європейських судах. У складні часи всі маємо бути разом як один", — написав Садовий. 

Варто зазначити, що на сьогоднішньому засіданні суду у справі Атрошенка також був присутній міський голова Києва Віталій Кличко. 

Атрошенко суд

Атрошенко суд

Чому Атрошенка відсторонили від посади

7 грудня Яворівський районний суд позбавив міського голову Чернігова Владислава Атрошенка на рік права обіймати чинну посаду. Згідно з заявою обвинувачення, Атрошенко здійснив адміністративне правопорушення та порушив вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Сам мер Чернігова звинуватив офіс президента у тиску на суд. 

У вересні НАЗК склало два протоколи щодо міського голови Чернігова Владислава Атрошенка, щоправда мова йшла не про корупційні діяння. Зокрема в серпні минулого року Атрошенко доручив своєму водієві відвезти за кордон автомобіль дружини Tesla Model X попри те, що той мав забезпечувати транспортне обслуговування лише самого чиновника й виключно для виконання його посадових обов’язків. Самого Атрошенка тоді не випустили за кордон. 

Ще одну справу стосовно автівки, проте вже кримінальну, і щодо вже службової Toyota Camry, на якій 5 березня у розпал бойових дій дружина Атрошенка виїхала з України через пункт пропуску Шегині, нині розслідує ДБР.

До слова, мер Чернігова Владислав Атрошенко від початку повномасштабного вторгнення росії двічі намагався виїхати за кордон, однак прикордонники його не випустили за межі України. Той заявляв, що прямує з робочим візитом до Швейцарії на Конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема.

Фото: Новини.Live

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