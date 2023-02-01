Отстранение Атрошенко от должности мэра Чернигова: апелляционный суд принял решение

Львовский апелляционный суд принял решение по делу об отстранении Атрошенко

Львовский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу городского головы Чернигова Владислава Атрошенко. Суд отменил штраф в размере 3400 грн, однако оставил в силе решение суда предыдущей инстанции об отстранении.

Об этом сообщает корреспондент Новини.Live.

Решение суда

Львовский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу городского головы Чернигова Владислава Атрошенко, оставив в силе постановление Яворивского районного суда об отстранении его от должности на год и взыскании с него 6800 грн.

"Апелляционную жалобу Атрошенко удовлетворить частично", — сообщил судья Сергей Головатый.

Также суд отменил постановление Яворивского районного суда о штрафе в размере 3400 гривен.

Реакция Атрошенко

Владислав Атрошенко назвал решение апелляционного суда несправедливым.

"Этим решением продемонстрировано, что Украина лишь пытается стать европейским государством. Есть большой вопрос, есть ли в Украине беспристрастный суд. Очевидно, что в моем лице осуществляется давление на местное самоуправление", — сказал он.

Отстраненный мэр Чернигова также заявил, что при поддержке Ассоциации городов Украины под председательством Виталия Кличко собирается подать заявление в Европейский суд.

"Я считаю это решение не справедливым и я подчеркиваю, что это решение не против Атрошенко, а это решение против Украины", — заявил он.

Поддержка других мэров

На решение суда по Атрошенко отреагировал городской голова Львова Андрей Садовый. Он считает, что отстранение Атрошенко является опасным прецедентом и несет угрозу местному самоуправлению.

"Апелляционный суд запретил Владиславу Атрошенко исполнять обязанности городского головы Чернигова в течение года. Общество избрало, а суд фактически уволил. Причиной стало то, что в начале российского вторжения, в том числе на территорию Черниговской области, жена Владислава вывезла в безопасное место на служебном авто своих детей. Это происходило в то время, когда Чернигов безжалостно обстреливали со всех сторон и город фактически был в осаде. Несмотря на это, мэр Чернигова не снимает с себя ответственности и готов нести наказание по закону. Но решение об отстранении беспрецедентно", — написал Садовый в соцсетях.

Мэр Львова убежден, что Атрошенко "не должен платить должностью за спасение семьи". Он также выразил намерение принять участие в защите интересов отстраненного мэра Чернигова в европейских судах.

"Мы все помним, что городские председатели и их семьи были под особой угрозой. И я не понимаю, почему за спасение своих детей мэр должен платить должностью. Владислав не покинул свой город. Он был с обществом во время самых больших обстрелов и достойно выполнял свой долг. Местное самоуправление является основой демократических ценностей Европейского союза. И мы не позволим их разрушать. Мы вместе с Ассоциацией городов Украины будем искать справедливости в европейских судах. В сложные времена все должны быть вместе как один", — написал Садовый.

Следует отметить, что на сегодняшнем заседании суда по делу Атрошенко также присутствовал мэр Киева Виталий Кличко.

Почему Атрошенко отстранили от должности

7 декабря Яворивский районный суд лишил городского голову Чернигова Владислава Атрошенко на год права занимать должность. Согласно заявлению обвинения, Атрошенко совершил административное правонарушение и нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Сам мэр Чернигова обвинил Офис президента в давлении на суд.

В сентябре НАПК составило два протокола по городскому голове Чернигова Владиславу Атрошенко, правда речь шла не о коррупционных действиях. В частности, в августе прошлого года Атрошенко поручил своему водителю отвезти за границу автомобиль жены Tesla Model X, несмотря на то, что тот должен обеспечивать транспортное обслуживание только самого чиновника и исключительно для выполнения его должностных обязанностей. Самого Атрошенко тогда не выпустили за границу.

Еще одно дело в отношении автомобиля, однако уже уголовное, и в отношении уже служебной Toyota Camry, на которой 5 марта в разгар боевых действий жена Атрошенко выехала из Украины через пункт пропуска Шегини, в настоящее время расследует ДБР.

К слову, мэр Чернигова Владислав Атрошенко с начала полномасштабного вторжения России дважды пытался уехать за границу, однако пограничники его не выпустили за пределы Украины. Тот заявлял, что следует с рабочим визитом в Швейцарию на Конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности.

Фото: Новини.Live.