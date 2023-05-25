Автомобілі на українських номерах за кордоном: що робити якщо закінчився термін перебування

Державна прикордонна служба перевіряє документи водіїв. Фото: ДПСУ

На початку війни українці були вимушені виїхати за кордон. Велика частина громадян України виїздила на авто з українською реєстрацією. Терміни перебування без оформлення чи за наявності "мінімального" пакету документів у багатьох країн Європи вичерпано. Що робити українцям з автівками?

Про це інформує РБК-Україна.

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Документи для виїзду за кордон

Мінреінтеграції повідомило, які документи потрібно для виїзду за кордон на власному авто. Що повинен мати водій:

водійське посвідчення, яке відповідатиме міжнародним стандартам;

документ про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт);

державний номерний знак на автомобілі (наліпка UA);

договір міжнародного страхування "Зелена карта".

За кордон допускаються лише ті автомобілі, які мають реєстраційні документи та серія яких має літери тільки латинського алфавіту.

Також зазначається, що на транспортному засобі повинен бути розпізнавальний знак України. Власники автомобілів перед виїздом зобов’язані укласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Власники, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, отримують свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки встановленого зразка. Тоді такі автомобілі знімаються з обліку.

Якщо автомобілем керує не власник, то водій обов'язково має мати при собі довіреність на право керування/користування автомобілем з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон.

Оформлення страхування

У водіїв транспортних засобів, які зареєстровані в Україні, обов'язково повинно бути в наявності страхування цивільно-правової відповідальності — чинний поліс "Зелена картка", який виданий українською страховою компанією.

Якщо немає "Зеленої картки" водій має придбати поліс прикордонного страхування, який надає обов`язкове страхове покриття. Такі поліси видають терміном від 15 днів до року.

Користування після довгого періоду авто в Європі

В Європі є термін скільки можна бути на території країни без перереєстрації, який ви маєте знати. Якщо ви хочете залишитись в ЄС на довший період, тоді власник транспортного засобу має проконсультуватися з національними органами країни щодо умов та процедур перереєстрації.

Зазначається, що згідно з законами ЄС часовий ліміт дозволеного перебування автомобіля на українських номерах складає шість місяців.

Також автомобіль можна "легалізувати". Є три способи як це зробити:

розмитнити та зареєструвати автомобіль в країні, де ви тимчасово проживаєте (іноді розмитнення може вимагати сплату приблизно третини вартості автомобіля);

кожні 6 місяців перетинати кордон, щоб "анулювати" термін ввезення автомобіля;

продати автомобіль в Україні та придбати аналогічний в Європі.

Крім цього більшість країн ЄС зробили виняток для українців, які перебувають як біженці. Їм дозволено не змінювати реєстрацію протягом одного року.

Громадяни України, які виїхали до Польщі через повномасштабне вторгнення, не мають реєструвати свої автомобілі у швидкому порядку. Транспортні засоби цих людей розглядаються як автомобілі, що беруть участь у міжнародному русі. Однак якщо машина в Польщі понад шість місяців, то потрібно зареєструвати його в місцевій адміністрації за тимчасовим місцем проживання.

Якщо ви переїхали на постійне проживання в Польщі, то передбачено порядок митного оформлення автомобіля без в'їзного мита. Це стосується тільки тих автомобілів, якими користуються мінімум пів року у країні ЄС особою, що переселяється до Польщі.

Якщо автомобіль був придбаний у кредит, то при плануванні виїзду за кордон варто врахувати можливі складнощі. У цьому випадку власникові варто отримати довідку від банку. Вона має підтверджувати дозвіл на виїзд особи за кордон зазначеним автомобілем.

Нагадаємо, що в Італії змінились правила для українських водіїв. За невиконання вимог загрожуватиме покарання.