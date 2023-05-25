Автомобили на украинских номерах за границей: что делать если истек срок пребывания

Государственная пограничная служба проверяет водительские документы. Фото: ГНСУ

В начале войны украинцы были вынуждены уехать за границу. Большинство граждан Украины выезжали на авто с украинской регистрацией. Сроки пребывания без оформления или при наличии "минимального" пакета документов во многих странах Европы исчерпаны. Что делать украинцам с автомобилями?

Об этом информирует РБК-Украина.

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Документы для выезда за границу

Минреинтеграции сообщило, какие документы нужны для выезда за границу на собственном авто. Что должен иметь водитель:

водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;

документ о регистрации транспортного средства (технический паспорт);

государственный номерной знак на автомобиле (наклейка UA);

договор международного страхования "Зеленая карта"

За границу допускаются только автомобили, имеющие регистрационные документы и серия которых имеет буквы только латинского алфавита.

Также отмечается, что на транспортном средстве должен быть опознавательный знак Украины. Владельцы автомобилей перед выездом обязаны заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Владельцы, выезжающие за границу на постоянное место жительства, получают свидетельство о регистрации и номерные знаки установленного образца. Тогда такие авто снимаются с учета.

Если автомобилем управляет не владелец, то водитель обязательно должен иметь при себе доверенность на право вождения/пользования автомобилем с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу.

Оформление страхования

У водителей транспортных средств, зарегистрированных в Украине, обязательно должно быть в наличии страхование гражданско-правовой ответственности — действующий полис "Зеленая карта", выданный украинской страховой компанией.

Если нет "Зеленой карты", водитель должен приобрести полис пограничного страхования, который предоставляет обязательное страховое покрытие. Такие полисы выдают на срок от 15 дней до года.

Использование после долгого периода авто в Европе

В Европе есть срок, сколько можно быть на территории страны без перерегистрации, который вы должны знать. Если вы хотите остаться в ЕС на более длительный период, владелец транспортного средства должен проконсультироваться с национальными органами страны относительно условий и процедур перерегистрации.

Отмечается, что согласно законам ЕС временной предел разрешенного пребывания автомобиля на украинских номерах составляет шесть месяцев.

Также автомобиль можно "легализовать". Есть три способа как это сделать:

растаможить и зарегистрировать автомобиль в стране, где вы временно проживаете (иногда растаможка может потребовать уплату примерно трети стоимости автомобиля);

каждые 6 месяцев пересекать границу, чтобы "аннулировать" срок ввоза автомобиля;

продать автомобиль в Украине и купить аналогичный в Европе.

Кроме этого, большинство стран ЕС сделали исключение для украинцев, которые находятся как беженцы. Им разрешено не изменять регистрацию в течение одного года.

Граждане Украины, выехавшие в Польшу из-за полномасштабного вторжения, не должны регистрировать свои автомобили в быстром порядке. Транспортные средства этих людей рассматриваются как автомобили, участвующие в международном движении. Однако если машина в Польше более шести месяцев, то нужно зарегистрировать его в местной администрации по временному месту жительства.

Если вы переехали на постоянное проживание в Польше, то предусмотрен порядок таможенного оформления автомобиля без въездной пошлины. Это касается только тех автомобилей, которыми пользуются минимум полгода в стране ЕС переселяющимся в Польшу лицом.

Если автомобиль был приобретен в кредит, то при планировании выезда за границу следует учесть возможные сложности. В этом случае владельцу следует получить справку от банка. Она должна подтверждать разрешение на выезд за границу указанным автомобилем.

Напомним, что в Италии поменялись правила для украинских водителей. За невыполнение требований будет угрожать наказание.