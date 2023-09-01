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"Багато різних нюансів": Зеленський розповів, що обговорили на Ставці

1 вересня 2023 20:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Багато різних нюансів": Зеленський розповів, що обговорили на Ставці
Президет України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський детальніше розповів про засідання Ставки, яку присвятили ситуації на фронті. Він також розповів про новий навчальний рік.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Засідання Ставки

За словами Зеленського, на ставці було заслухано доповіді головкома, командувачів та керівника ГУР Буданова.

"Ситуація на сході, на півдні, на лівому березі Херсонщини. Постачання боєприпасів. Ракети для нашої ППО. Техніка. Українське виробництво зброї. Багато різних нюансів, багато різних деталей. Ключове — дати нашим воїнам ще більше необхідного для наступальних операцій, для розмінування, для евакуації поранених бійців. Кожен з учасників Ставки чітко розуміє, що повинен робити", — наголосив він.

Президент розповів, що була також нарада з правоохоронцями, які продовжують очищувати державу від тих, хто досі намагається послаблювати країну зсередини. Зеленський наголосив, що осінь має бути плідною в цьому питанні.

Новий навчальний рік

За словами глави держави, сьогодні понад 3 мільйони 700 тисяч українських дітей розпочали новий навчальний рік.

"Більшість — в Україні. Більшість — в офлайн або змішаному форматі, коли все ж таки зберігається соціальна взаємодія між дітьми. Звичайно, ми зробимо все, щоб на всій нашій землі можна було повернутися до шкіл, до університетів — нормально, без онлайну", — наголосив Зеленський.

Він повідомив, що буде реалізована програма створення укриттів. За його словами, усмішка кожної дитини сьогодні, кожна квітка, яку діти принесли до школи, кожен урок, який провели українські вчителі, і кожна мрія, яка виникла сьогодні в українських дітей, — усе це докази того, що Україна точно витримає. 

"Життя триває. Життя міцнішає. І буде день, коли 1 вересня на всій нашій землі стане однаково мирним та безпечним", — додав Президент України.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Темою була ситуація на фронті.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський виступив на міжнародному форумі "Амброзетті", який відбувається щоосені в Італії. Він підкреслив близькі відносини України з цією державою.

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