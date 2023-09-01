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"Много разных нюансов": Зеленский рассказал, что обсудили на Ставке

1 сентября 2023 20:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Много разных нюансов": Зеленский рассказал, что обсудили на Ставке
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский подробнее рассказал о заседании Ставки, посвященной ситуации на фронте. Он также рассказал о новом учебном годе.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Заседание Ставки

По словам Зеленского, на ставке были заслушаны доклады главкома, командующих и руководителя ГУР Буданова.

"Ситуация на востоке, на юге, на левом берегу Херсонской области. Поставки боеприпасов. Ракеты для нашей ПВО. Техника. Украинское производство оружия. Много разных нюансов, много разных деталей. Ключевое — дать нашим воинам еще больше необходимого для наступательных операций, для разминирования, для эвакуации раненых бойцов. Каждый из участников Ставки четко понимает, что должен делать", — подчеркнул он.

Президент рассказал, что было также совещание с правоохранителями, которые продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять страну изнутри. Зеленский подчеркнул, что осень должна быть плодотворной в этом вопросе.

Новый учебный год

По словам главы государства, сегодня более 3 миллионов 700 тысяч украинских детей приступили к новому учебному году.

"Большинство — в Украине. Большинство — в офлайн или смешанном формате, когда все же сохраняется социальное взаимодействие между детьми. Конечно, мы сделаем все, чтобы на всей нашей земле можно было вернуться в школы, в университеты — нормально, без онлайна", — подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что будет реализована программа по созданию укрытий. По его словам, улыбка каждого ребенка сегодня, каждый цветок, который дети принесли в школу, каждый урок, который провели украинские учителя, и каждая мечта, возникшая сегодня у украинских детей, — это доказательства того, что Украина точно выдержит.

"Жизнь продолжается. Жизнь крепнет. И будет день, когда 1 сентября на всей нашей земле станет одинаково мирным и безопасным", — добавил Президент Украины.

Напомним, сегодня, 1 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Темой была ситуация на фронте.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский выступил на международном форуме "Амброзетти", который проходит каждую осень в Италии. Он подчеркнул близкие отношения Украины с этим государством.

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