Байден помилував двох індичок до Дня подяки на своє 81-річчя

Джо Байден під час вшанування індички на День подяки. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден у понеділок, 20 листопада, традиційно помилував двох індичок до Дня подяки. Прикметно, що це відбулося на його 81-й день народження.

Про це пише CNN.

Читайте також:

Байден традиційно помилував двох індичок

Американський президент не дав потрапити на святковий стіл індичкам Ліберті і Беллі фагою близько 40 фунтів.

"Ці птахи по-новому розуміють слово: "Нехай дзвенить свобода", — сказав Байден аудиторії.

Індички Лібреті та Белла, яких помилував Байден. Фото: Reuters

Цього року, коли американці збираються за столами на День Подяки, середня ціна обіду знизилася з історичного максимуму, що сигналізує про полегшення нестримної інфляції в країні.

Згідно з щорічним опитуванням Американського фермерського бюро, середня вартість свята знизилася приблизно на 4,5% порівняно з минулим роком.

Звідки походить традиція з помилуванням індиків

Зазначимо, що традиція походить ще від 1947 року, коли Національна федерація індиків, яка представляє фермерів і виробників індиків, вперше подарувала національну індичку на День подяки президенту Гаррі Трумену. Проте тоді,він не пошкодував її.

Згодом, традицію перетворили на жартівливу церемонію, під час якої птахів прощають та дають другий шанс на життя.

Президент США Джо Байден на святі помилування індичок. Фото: Reuters

Перше задокументоване помилування індички відбулося Джоном Ф. Кеннеді 1963, хоча воно не відразу прижилося.

Минулого року, після проміжних виборів, Байден пожартував, що ці два птахи були частиною "ще однієї зграї, яка сподівається прилетіти до Вашингтона 2024 року".

"Голоси подані, вони підраховані та перевірені, жодних вкидань бюлетенів, жодних ігор. Єдина червона хвиля цього сезону буде, якщо німецька вівчарка Командор перекине журавлинний соус", — сказав він.

Традиція вшанування індички на День подяки. Фото: Reuters

Нагадаємо, президент США Джо Байден зазначив, що допомога Україні звільняє американську армію від участі у війні, якщо агресія РФ буде ширитись далі. Щобільше Байден розповів, що буде, якщо США "відійдуть від викликів сьогодення".