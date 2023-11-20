Байден помиловал двух индеек ко Дню благодарения на свое 81-летие

Джо Байден во время почтения индейки в День благодарения. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден в понедельник, 20 ноября, традиционно помиловал двух индеек ко Дню благодарения. Примечательно, что это произошло на его 81-й день рождения.

Об этом пишет CNN.

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Байден традиционно помиловал двух индеек

Американский президент не дал попасть на праздничный стол индейкам Либерти и Белли фагой около 40 фунтов.

"Эти птицы по-новому понимают слово: "Пусть звенит свобода" , — сказал Байден аудитории.

Индейки Либрети и Белла, помилованные Байденом. Фото: Reuters

В этом году, когда американцы собираются за столами в День Благодарения, средняя цена обеда снизилась с исторического максимума, что сигнализирует об облегчении безудержной инфляции в стране.

Согласно ежегодному опросу Американского фермерского бюро, средняя стоимость праздника снизилась примерно на 4,5% по сравнению с прошлым годом.

Откуда происходит традиция с помилованием индеек

Отметим, что традиция происходит еще с 1947 года, когда Национальная федерация индюков, представляющая фермеров и производителей индюков, впервые подарила национальную индейку на День благодарения президенту Гарри Трумэну. Однако тогда он не пожалел ее.

Впоследствии традицию превратили в шутливую церемонию, во время которой птиц прощают и дают второй шанс на жизнь.

Президент США Джо Байден на празднике помилования индеек. Фото: Reuters

Первое задокументированное помилование индейки произошло Джоном Ф. Кеннеди 1963 г., хотя оно не сразу прижилось.

В прошлом году, после промежуточных выборов, Байден пошутил, что эти две птицы были частью "еще одной стаи, которая надеется прилететь в Вашингтон в 2024 году".

"Голоса поданы, они подсчитаны и проверены, никаких вбросов бюллетеней, никаких игр. Единственная красная волна этого сезона будет, если немецкая овчарка Командор опрокинет клюквенный соус", — сказал он.

Традиция празднования индейки в День благодарения. Фото: Reuters

Напомним, президент США Джо Байден отметил, что помощь Украине освобождает американскую армию от участия в войне, если агрессия РФ будет распространяться дальше. Больше Байден рассказал, что будет, если США "отойдут от сегодняшних вызовов".