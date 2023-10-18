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Байден попросить Конгрес надати додаткові 100 млрд доларів для України та Ізраїлю, — ЗМІ

18 жовтня 2023 00:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Байден попросить Конгрес надати додаткові 100 млрд доларів для України та Ізраїлю, — ЗМІ
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Ken Cedeno
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент США Джо Байден планує додатково надати пакет допомоги на суму біля 100 мільярдів доларів для України та Ізраїлю. Він включатиме оборонну допомогу.

Про це пише Bloomberg.

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Також ці гроші можуть піти на фінансування кордонів і допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, серед яких Тайвань.

Мета допомоги

"Комплексний пакет має на меті використати широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу на початку цього місяця з боку ХАМАС, який США і ЄС визнали терористичною організацією, щоб полегшити проходження допомоги для України, яка з усіх сил намагається заслужити прихильність республіканців у Палаті представників", — йдеться у повідомленні.

Опір представників Палати

Журналісти зазначають, що такий обсяг допомоги може бути під питанням, адже представники Палати можуть опиратися цьому.

"Представник Джим Джордан, який є основним кандидатом на посаду наступного спікера, скептично ставиться до нової допомоги Україні, а консерватори в Палаті представників вимагають, щоб пакет допомоги Ізраїлю не був прив'язаний до подальшої допомоги Києву", — пояснюють у повідомленні.

Великі потреби Ізраїля та України

Своєю чергою за словами лідера сенатської більшості Чака Шумера, він очікує, що адміністрація Байдена надішле запит "до кінця цього тижня" на пакет допомоги для Ізраїлю, який включатиме військову, дипломатичну, розвідувальну та гуманітарну допомогу.

"Ми хотіли б отримати додатковий пакет допомоги якомога швидше, тому що потреби є великими як в Ізраїлі, так і в Україні", — наголосив він. 

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль буде завжди мати підтримку від Сполучених Штатів. За його словами, США віддані країні в обов'язку захищати свій народ.

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