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Байден попросит Конгресс предоставить дополнительные 100 млрд долларов для Украины и Израиля, — СМИ

18 октября 2023 00:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Байден попросит Конгресс предоставить дополнительные 100 млрд долларов для Украины и Израиля, — СМИ
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Ken Cedeno
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент США Джо Байден намерен дополнительно предоставить пакет помощи на сумму около 100 миллиардов долларов для Украины и Израиля. Он будет включать в себя оборонную помощь.

Об этом пишет Bloomberg.

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Также эти деньги могут пойти на финансирование границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань.

Цель помощи

"Комплексный пакет имеет целью использовать широкую двухпартийную поддержку Израиля после нападения в начале этого месяца со стороны ХАМАС, который США и ЕС признали террористической организацией, чтобы облегчить прохождение помощи для Украины, которая изо всех сил пытается заслужить благосклонность республиканцев в Палате представителей", — говорится в сообщении.

Сопротивление представителей Палаты

Журналисты отмечают, что такой объем помощи может оказаться под вопросом, ведь представители Палаты могут сопротивляться этому.

"Представитель Джим Джордан, являющийся основным кандидатом на должность следующего спикера, скептически относится к новой помощи Украине, а консерваторы в Палате представителей требуют, чтобы пакет помощи Израилю не был привязан к дальнейшей помощи Киеву", — объясняют в сообщении.

Большие потребности Израиля и Украины

В свою очередь, по словам лидера сенатского большинства Чака Шумера, он ожидает, что администрация Байдена направит запрос "до конца этой недели" на пакет помощи для Израиля, который будет включать военную, дипломатическую, разведывательную и гуманитарную помощь.

"Мы хотели бы получить дополнительный пакет помощи как можно скорее, потому что потребности большие как в Израиле, так и в Украине", — подчеркнул он.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль будет всегда иметь поддержку от Соединенных Штатов. По его словам, США привержены стране в обязанности защищать свой народ.

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